MHP'li Vural: Atalay istifa etmeli

T24

Deniz Feneri e.V davası



'Köstebeklik Habur'da başlamış'





‘CHP'nin kafası karışık'



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Vural, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan artışları eleştirdi. ''Hükümetin yeniliklere açık'' olduğunu, ekonomik kriz vatandaşı vururken, ''Teğet geçmeyecek'' diyenlerin, şimdi zamlara ''güncelleme'' adını bulduğunu ifade eden Vural, ''Bundan sonra 'zam nedir' diye Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında, 'zam bir güncelleme' adını taşıyacak'' dedi. Vural, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Hükümetten indirime de yeni bir ad bulmasını önerdi.Hükümetin başarısız ekonomi politikasının yükünü, şok zamlarla topluma ilettiğini öne süren Vural, bu güncellemelerin neden daha önce uygulamaya konulmadığını sordu.MHP olarak, cari açık konusunda daha önce uyarılarda bulunduklarını anlatan Vural, ''Kafalarını kuma gömdüler. Şimdi deniz bitti, vatandaşın sırtına bindirmeye başladılar. Güncelleyen Hükümet, zammı yiyen vatandaş. Hükümet, öngörülerini yanlış yapmıştır, Türkiye ekonomisini yönetememiştir. Bu süreç içerisinde yan gelip yatmıştır. Vatandaşı daha ağır yükler beklemektedir. Çünkü Türkiye'de büyüme azalacaktır, işsizlik artacaktır'' diye konuştu.Almanya'daki Deniz Feneri e.V Davası'nın uzunca bir süredir Türkiye'nin gündeminde olduğunu dile getiren Vural, davanın Hükümet tarafından kapatılmak istendiğini iddia etti.Vural, Almanya'daki dava sonrası yaşanan süreci anlatarak, ''Sürekli Hükümet, Deniz Feneri'nin üstünü örtmeye çalışmaktadır. Hangi ilişki ağları acaba Deniz Feneri'nin üstünün örtülmesini gerektirmektedir? Ne var içinde, niye bu kadar korkuyorsunuz, niye üstüne gitmiyorsunuz?'' sorularını yöneltti.Davaya ilişkin bilgi ve belgelerin karartılması endişesi taşıdıklarını belirten Vural, ''Ey sayın savcılar, acaba Beşir Atalay'ın delilleri karartma yeteneği yok mudur?'' dedi.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın ''gizli soruşturma dosyasının sızdıranları suçladığını'', ancak başka davaların ifade kayıtlarının gazete ve televizyonlarda yayınlandığını anlatan Vural, ''Elinizi vicdanınıza koyun. Neredeydin o zaman, ucu sana dokunduğu zaman vicdan...'' diye konuştu.Atalay'a inanmaları için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade eden Vural, ''Habur'da hukuk rezaleti yaşandığını'', o zaman da İçişleri Bakanı olarak Atalay'ın konuya ilişkin ''kesinlikle öyle bir şey yok'' dediğini belirtti.Terör örgütü ile MİT'in görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kaydının dökümünü tablet bilgisayardan okuyan Vural, ''Beşir Atalay'ın köstebekliği PKK ile Habur'da başlamış'' iddiasında bulundu.Atalay'ın daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den istediği randevu talebinin, PKK ile yapılan görüşmelerin üstünü örtmek ve kılıf hazırlamak için iletildiğini öne süren Vural, şöyle devam etti:''Köstebek, Cumartesi günü Atatürk Orman Çiftliğinde Habur'da devlet töreni hazırlanması için Mehdi Eker, Ahmet Türk ile birlikte bir araya gelmiş. Köstebek oralarda çalışıyormuş meğer. Sen devlet misin bakan mısın? İçişleri Bakanının tüm bu süreçler dikkate alındığında artık hiçbir güvenirliği kalmadığı ve istifa etmesi gerektiği açıktır. Hangi taşı kaldırırsanız kaldırın altından Beşir Atalay çıkıyor. Beşir Atalay'ın köstebekliği sadece Deniz Feneri ile ilgili değil, PKK ile de görüşüyorlar, onların istek ve arzularına göre hareket ediyor.''Vural, yaşanan bu süreçlerin ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın koltuğunda oturmaması gerektiğini düşündüğünü ifade eti.CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un yeni anayasada ''Türklük'' yerine ''yurttaşlık'' önerisinde bulunduğunu söyleyen gazeteciye Vural, ''Süheyl Batum'un şunu anlaması lazım; Türklük kavramı bir etnik kimliği ifade etmez. Bunu etnik kimliğe indirgemek, bu coğrafyayı etnik kimliklere göre bölmek isteyenlerin zihniyetidir. Yeni CHP'nin kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyoruz. Ama bu milletin adı Türk milletidir, eğitim dili Türkçedir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Batum'un bu ifadesini gerçeklerle bağdaşır bulmuyorum'' karşılığını verdi.