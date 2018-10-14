MHP'li vekilden Brunson tepkisi: Çok bozuğum, iPhone'umu geri verin…

ABD’yle Türkiye arasındaki Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Apple'ı boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, rahibin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Enginyurt’un adını taşıyan Twitter hesabında yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya’la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre.”

Ne olmuştu?

Enginyurt, Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta yaptığı “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var” açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu’daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı.

‘Türkiye’nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu’ söyleyen MHP’li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz’ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.

Enginyurt, Brunson krizi hakkında da “Asıl niyetleri Recep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak. Papazı aldıkları gün emin olun Türkiye’nin tapusunu da alacaklar. Gerçekte ne diyor, ‘Afrin’i terk et, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’tan çekil, FETÖ’cüleri serbest bırak ve baskıyı kaldır, pazarlığa otur ve onlarla anlaş, PKK’nın üzerine gitme’ diyor” demişti.