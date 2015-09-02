MHP'li vekil: Türk denilince akla silah gelir, 3 silahım vardı, seçilince 10 silah daha aldım, 12 tane daha alacağım!

MHP Karabük Milletvekili Durmuş Yalçın, daha önce 3 silahı olduğunu, milletvekili seçilince 10 yeni silah daha aldığını belirterek, "Silaha meraklıyımdır. Türk denilince akla ilk önce silah gelir. Ben herhangi bir canlıya kesinlikle ateş etmem. Dağa çıkar atışlar yaparım. Bu haber yapılacak bir şey değil. Bu arada çok ilgi çekerse 12 tane daha alacağım" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Karabük’te demir çelik tüccarlığı yapan ve 7 Haziran seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Yalçın, şirketindeki salonda basın toplantısı düzenledi. Kentin sorunlarını değerlendiren Yalçın, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Bir basın mensubunun kentte yerel yayın yapan haber sitesinde yer alan 13 silah aldığına ilişkin haberi hatırlatması üzerine Yalçın, 13 silahı olduğunu doğruladı. Her gün şehit haberleri gelirken kendisinin aldığı silahlarla ilgili haber yapılmasını eleştiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Ben Allah’a şükür hamd olsun Türk anne ve babadan Müslüman olarak doğdum. Beni de Müslüman olarak yetiştirdiler. Müslüman Türk’ün bütün özellikleri damarlarımda, genlerimde dolaştığı için çok mutluyum. Herkesin bir özelliği vardır. Ak Parti’den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Sedat Namal’ın eski para koleksiyonu var. Onun para koleksiyonundan bir parayı çıkardığın zaman benim aldığım silahlardan fazla para eder. Ona saygı duyuyorum ama benim öyle bir merakım yok. Bana biraz abest geliyor. Ama ona ’bunu niye yapıyorsun?’ demiyorum."



Daha önce 3 silahı olduğunu hatırlatarak kapattığı Facebook sayfasında dağlarda, ormanlarda silahla çekilmiş fotoğraflarının olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:



"Bu benim zevkimdir. ’Türk’ denilince akla ilk önce silah gelir. Ben herhangi bir canlıya kesinlikle ateş etmem. Öyle bir özelliğim yoktur. Ama silaha meraklıyımdır. Dağa çıkar atışlar yaparım. Bu haber yapılacak bir şey değil. Aldığım 10 silah. 3 silah da önceden vardı. 13 silah. Bu arada çok ilgi çekerse 12 tane daha alacağım. Milletvekilinin şimdi böyle bir hakkı var. Silahları MKE’den alıyorum. Vergisini ödüyorum, parasını veriyorum. Siz ne alıyorsanız aynı fiyattan alıyorum. Ama milletvekili süresiz ruhsat ile istediği kadar silah alabiliyor. Devlet bana böyle bir hak tanımış ben de kanuni hakkımı kullanıyorum. Silahı da seviyorum."



'HDP'liye silah almaya gidiyorum'





TBMM’de milletvekillerine silah almaları konusunda yardımcı olmaları için görevli polisler olduğunu, eskortluk yaptıklarını hatırlatan Yalçın, aynı şekilde yardım istediği bir polisle arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu da anlattı. Yalçın, "Biraz yardımcı ol, birlikte gidelim’ dedim. Gitmekte kıvranıyor. ’Neden?’ diye sorduğumda ’HDP’liye silah almaya gidiyoruz, ona eskortluk yapacağım. Devlete, bize doğrultacağı namluyu almak için gidiyorum’ dedi. Arkadaşlarımız haber yapacaksa bunu yapsınlar. Ben devletin askerine, polisine değil kuşuna dahi silahı sıkmam" diye konuştu.