-MHP'Lİ VEKİL ADAYLARI YARALANDI SAMSUN (A.A) - 19.04.2011 - Samsun'un Kavak ilçesindeki trafik kazasında, MHP Samsun milletvekili adayları Gürkan Gündüz ve Ahmet Yardım ile sürücü yaralandı Emirli köyü girişinde Ertan Yalçın'ın kullandığı 55 BT 211 plakalı otomobil, Zeki Kayhan yönetimindeki 55 K 1743 plakalı tırLa çarpıştı. Kazada sürücü Yalçın ile aynı otomobilde bulunan MHP Samsun 5. sıra milletvekili adayı Gürkan Gündüz ve 8. sıra adayı Ahmet Yardım yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavileri burada yapılan Gündüz ve Yardım, Medikal Park Samsun Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücü Yalçın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.