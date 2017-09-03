MHP'li Tanrıkulu'dan Alperen'in ailesine ziyaret (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, uyuduğu servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Alperen\'in ölümünü soru önergesiyle TBMM\'ye taşıdıklarını belirten Tanrıkulu, \"Bu konunun MHP olarak takipçisi olacağız, ailenin sahipsiz olmadığını göstereceğiz\" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde İzmir\'in Çiğli ilçesinde gittiği kreşin servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin\'in ailesini ziyaret etti. Minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ve annesi Buket Sakin çiftine taziyelerini ileten Tanrıkulu, aileye baş sağlığı diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Alperen\'in ölümüyle ilgili hukuki süreci MHP\'li hukukçuların takip etmesi için talimat verdiğini hatırlatan Tanrıkulu, şöyle dedi:

\"Alperen\'in ailesine hem taziye hem de bayram ziyaretinde bulunduk. Ancak ailenin bayram kutlayacak durumu yok. Yaşanan çok acı bir olay. İhmaller var, konunun takipçisi olarak bizimde şüphelerimiz var. Ben konuyu meclise taşımak adına, Alperen\'in yaşamına mal olan sorumluların ortaya çıkarılması, haklarında cezai müeyyidelerin başlatılması ve bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılması konusunda TBMM\'de Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar bakanının yanıtlaması için yazılı soru önergeleri verdim. Hem İzmir Milletvekili olarak hem de bir ansan olarak bu benim görevim. Bizim çok farklı duyumlarımız var. Bunların ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alperen\'in gittiği kreşin denetlendiği zamanlarda kreşteki sayı olarak fazla çocuklar kreş sahibinin evine götürüldüğü söyleniyor. Oradaki çalışanları korkutarak olayların üstünü örtmeye çalıştıkları yönünde iddialar var. Bunlar çok vahim şeyler.\"

\"DENETLECİYİ KAMU KURULUŞLARININ DA İHMALİ VAR\"

Alperen\'in ölümünde kreşin olduğu kadar kreşi denetlemesi gereken kamu kuruluşlarının da ihmali olduğu ifade eden Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Minik çocukların gittiği eğitim kurumu neden denetlenmez. Servis ablasının 17 yaşındaki olduğu ortaya çıktı. O servisteki öğrencileri nasıl unutur. Bu çok büyük bir ihmal. Minik Alperen yaklaşık 8 saat araçta havasız kalıp yaşamını yitiriyor. Biz partimiz olarak bunun üzerine gideceğiz. Alperen\'in ölümündeki şüpheleri ortaya çıkarmak için çalışacağız. Çünkü serviste ölmesinin gizlenmeye çalışılması, senaryo yazıp çalışanlara bunu söyletilmesi olayı iyice şüpheye çekerek, cinayet boyutuna taşıyor. Yani çok ciddi bir senaryo hazırlanmış, çocuğun ölümünü gizlemek için. Verdiğim üç soru önergesinde de gerek kreşin, gerekse servisin denetlenmediğini ve bunları denetlemesi gereken kamu kuruluşlarının da ihmali olduğunu belirttim. Aileler kreşlerin denetlenip denetlenmediğini bilemez. Burada kamu kuruluşlarının da ihmali var. Konunun MHP olarak takipçisiyiz. Hukukçu arkadaşlar aileden vekalet aldı. Ailenin yalnız olmadığını göstereceğiz.\"

Alperen\'in annesi Buket, babası Serkan çifti Tanrıkulu\'na ziyareti için teşekkür ederken, adalete güvendiklerini ve suçluların hak ettikleri cezayı alacaklarına olan inançlarını koruduklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI