MHP'li Tanrıkulu: Hükümet bizim çizgimize geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, hükümetin dış politika ve terörle mücadelede, MHP'nin politika çizgisine geldiğini öne sürerken, "Türkiye nasıl 16 Nisan itibariyle bölündüyse, demek ki saflar netleşmeye başlamış gözüküyor. PKK'dan, FETÖ'süne kadar, HDP, CHP bir çizgi içerisinde. Onun karşısında yüce Türk Milleti var. Bizim tek devletimiz, tek vatanımız var. İç ve dış güçlerle karşı ortak mücadelemiz devam edecektir" dedi.

MHP'nin bayramlaşması, İzmir il teşkilatında gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Necat Karataş, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Ülkü Ocakları Başkanı Bilgehan Ağbaba ile gelen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, partililere seslendi. Türkiye genelinde yapılan kongrelerde, 609 büyük kongre delegesinin seçildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Büyük kongremiz, 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak. Diğer kongreler de bu tarihe kadar kongrelerimiz yapılacak. 9 Temmuz'da İzmir il kongresini yapacağız. Bizim kongrelerimiz, bayram havasında ve birlikte beraberlik şöleni şeklinde geçti" diye konuştu.

"Sorunları çözdük"

MHP'nin sorunları çözümü için ortak yürüttüğü bir siyaset tarzı bulunduğunu da vurgulayan Tanrıkulu, "TBMM'de yasalanan üretim reformu denen kanun, başlangıç itibariyle tartışmalara yol açtı. Zeytinlikler ve meralara karşı ciddi bir tehdit vardı. MHP çözüm üreten politikasıyla, zeytinlikler ve meralar kurtulmuş oldu. Muhalefet adına büyük başarıdır" dedi. Tanrıkulu, Manisa'da 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda yaşanan zehirlenmeler konusunda, partilerinin TBMM'de yaptığı girişim ve konuşmaların bazı medya organlarınca farklı yansıtıldığını ifade edip eleştirdi.

"Kongrede alınan kararlar"

"Doğu ve Güneydoğu'dan şehit haberlerinin geldiğini, her gün memlekette bir ocağa ateş düştüğünü" anlatan Tanrıkulu, hükümetin terörle mücadele ve dış politikada partilerinin çizgisine geldiğini ifade etti. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Terör olaylarının sonuna kadar takipçisi olarak şehitlerimizin gelmemesi adına, şehitlerin intikamı alınsın diye hükümeti, dış politika strateji ve askeri konularda destekliyoruz. Ancak, bu destek sonsuz ve tarafsız değil. AKP artık MHP çizgisine geldi. Güvenlik, savunma konularında, Fırat Kalkanı olaylarında gördüğümüz gibi dış politikada bizim çizgimize geldiler. Bu bizlerin etkisi anlamında siyasetin sonucunda oluşan çizgidir."

Tanrıkulu, 'tarlada yapılan' diye nitelendirdiği parti içindeki muhaliflerin yaptığı kongreye ilişkin Asliye Hukuk mahkemesinin "yok hükmünde" olduğuna dair karar verdiğini kaydederek, "Kongrede alınan kararların asla geçerli olmayacağı son hükmü verildi. Bir kısım insanlar şu anda Türkiye nasıl 16 Nisan itibariyle bölündüyse, demek ki saflar netleşmeye başlamış gözüküyor. PKK'dan, FETÖ'süne kadar, HDP, CHP bir çizgi içerisinde. Onun karşısında yüce Türk milleti var. Bizim tek devletimiz, tek vatanımız var. İç ve dış güçlerle karşı ortak mücadelemiz devam edecektir. Üç hilal bu ülkenin geleceğinde parlamaya devam edecektir" dedi. (DHA)