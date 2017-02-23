"MHP'li seçmenin yüzde 80'i 'Hayır' diyecek"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak “Milliyetçi hareketin en az yüzde 80'inin bu anayasa değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını iddialı bir biçimde ifade edebilirim” dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın “Haber Merkezi” programına konuk olan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Kurumsal tavır tabana yansımamaktadır. MHP'nin TBMM'deki 40 milletvekili bizzat genel başkan tarafından seçilmiştir. 40 kişinin en az 17'si anayasa paketi Meclis'te oylanırken hayır oyu kullanmış. Sayın genel başkanın eliyle belirlediği bir parlamento grubunda firesi yüzde 50 ise elinin değmediği teşkilat tabanındaki karşılığının ne olacağını iyi değerlendirmesi lazım. İddialı bir biçimde söylüyorum, kim ne derse desin, ben bu camianın içinde yetişmiş birisiyim, yaptığım görüşmelere bakarak, teşkilat kademelerinde de çalışanlar dahil olmak üzere milliyetçi hareketin en az yüzde 80'inin bu anayasa değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını iddialı bir biçimde ifade edebilirim"

