T24 LogoT24 Logo
Gündem

"MHP'li seçmenin yüzde 80'i 'Hayır' diyecek"

"Kurumsal tavır tabana yansımamakta"

23 Şubat 2017 15:01

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak “Milliyetçi hareketin en az yüzde 80'inin bu anayasa değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını iddialı bir biçimde ifade edebilirim” dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın “Haber Merkezi” programına konuk olan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Kurumsal tavır tabana yansımamaktadır. MHP'nin TBMM'deki 40 milletvekili bizzat genel başkan tarafından seçilmiştir. 40 kişinin en az 17'si anayasa paketi Meclis'te oylanırken hayır oyu kullanmış. Sayın genel başkanın eliyle belirlediği bir parlamento grubunda firesi yüzde 50 ise elinin değmediği teşkilat tabanındaki karşılığının ne olacağını iyi değerlendirmesi lazım. İddialı bir biçimde söylüyorum, kim ne derse desin, ben bu camianın içinde yetişmiş birisiyim, yaptığım görüşmelere bakarak, teşkilat kademelerinde de çalışanlar dahil olmak üzere milliyetçi hareketin en az yüzde 80'inin bu anayasa değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını iddialı bir biçimde ifade edebilirim" 
 

ETİKETLER

MHPülkücüÜlkü Ocakları Genel BaşkanıMüsavat Dervişoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24