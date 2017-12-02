MHP'li Sancaklı: Balkan Türkleri iki kez vatan kaybetti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu\'nun (KARDEF) 11\'inci Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi\'ne katılan MHP Kocaaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Balkan Türkleri\'nin iki kez vatan kaybettiğini belirterek, \"Biz Balkanlar\'a giderken vatan kaybetmişiz, bir de Balkanlar\'dan dönerken vatan kaybetmişiz. Bu son vatanımız bizim\" dedi.

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu\'nun 11.Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu\'nda düzenlendi. Kongreye Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık, AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı katıldı. Kongreden önce, Selanik ve Göç Yağlı Boya Sergisi ile 19\'uncu Yüzyıl Osmanlı Karadenizi\'nde Denizcilik ve Deniz Vasıtaları Fotoğraf Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Kongrede açılış konuşması yapan KARDEF Başkanı Kemalettin Altınsoy, şunları kaydetti:

\"Geçmişini unutan ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan milletler ve toplumlar başka kültürlerin etkisiine girerek kendini kültürlerini kaybedecek, kültürsüz kalmaya mahkum olacaklardır. Bu anlamda biz kendi kültür ve tarihimize, Balkanlardan getirdiğimiz kendi kültürel varlığımıza sahip çıktıkça güçlü oluruz. Bunun için kültürümüzü yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyoruz.\"

Balkan Türkleri\'nin iki kez vatan kaybettiğini söyleyen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise şöyle dedi:

\"Biz Balkanlar\'a giderken vatan kaybetmişiz, bir de Balkanlar\'dan dönerken vatan kaybetmişiz. Bu son vatanımız bizim. Balkan insanları ile gurur duyuyorum. Her millette olduğu gibi Balkan insanında da eksiklikler fazlalıklar olabilir ama Balkanlar\'dan hiç vatan haini çıktığını gördünüz mü? Sizden şunu istiyorum: Ticarette varız, STK\'larda varız ama siyasette yokuz. Onun için sizden siyasete girmenizi istiyorum. Durmadan etnikçilikten bahsediliyor. Yok Boşnak\'mış, yok Çerkez\'miş, yok Laz\'mış, Kürt\'müş. Ben Gazi Mahallesi\'nde büyüdüm. Kürt kardeşlerimizle bir arada büyüdük ama birbirimize hiç \'Nerelisin?\' diye sormadık. Binlerce yıldır kardeş kardeş yaşıyoruz. Bunlar kasıtlı yapılan provokasyonlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bizi her taraftan paramparça etmeye çalışıyorlar.\"

Balkanlar\'ın Türklerin önemli iskan alanı olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, Balkan Türklerinin torunlarının 20. Yüzyıl\'ın başlarında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Vali Kaymak, \"Avrupa devletlerinin tahriki ile başlayan gayrimüslim isyanlarının sonucunda Osmanlı Devleti Balkan topraklarını kaybetmiş. Göçler sonucu Anadolu\'ya 5 milyon insanımız göç etmiştir. Türk milletini Anadolu\'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde milli mücadele ile engellenmiştir\" diye konuştu.



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