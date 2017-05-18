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MHP’li Saffet Sancak’tan Yıldırım Demirören için çok sert sözler

"Defolup gitsinler!.."

18 Mayıs 2017 22:16

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM kürsüsünde Yıldırım Demirören hakkında ağır ifadeler kullandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan eski futbolcu MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören hakkında sert ifadeler kullandı.

Spor kulüplerinin vergi borçlarının her yıl yapılandırılmasını hatta affedilmesini eleştiren Saffet Sancaklı, "Eğer gerekli yasalar getirilmezse devamlı af yapmak zorunda kalacağız, devamlı bu yapılandırmaları yapacağız. Ricam şu; TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibi acil bir şekilde belki kaba bir laf ama pılını pırtını toplayıp, Türk futbolundan defolup gitsinler" dedi.

İşte o konuşma:

 

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