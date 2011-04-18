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MHP'li Paçacı: Devletin sanatçısı performans kriterini geçmiş kişidir

MHP, 'kapısına kilit' ve sanatçılara 'performans' kriteri söylemleriyle son...

18 Nisan 2011 03:00


T24 – Hülya Karabağlı / Ankara

MHP, ‘kapısına kilit’ ve sanatçılara ‘performans’ kriteri söylemleriyle son günlerin en tartışılan kurumu Devlet Tiyatroları’nda sessizliğini bozdu.  Genel sekreter Cihan Paçacı,  “  “DT sanatçısı olmak performans kriterini geçmiş demektir” dedi. Paçacı’ya göre, Devlet Tiyatroları’nın kapatılması yönünde açıklama yapacak en son kişinin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay.




Uluslararası sanatçılar yetişti

MHP Genel Sekreteri Paçacı T24’e, bakan Ertuğrul Günay’ın, yeniden yapılandırılacağını  söylediği Devlet Tiyatroları’nı değerlendirdi.  Paçacı, “Burası büyük bir okuldur. Türkiye’yi uluslar arası alanda temsil eden çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Bu kurum özel tiyatrolara sanatçı vermiştir.Türkiye’nin bir onurudur."


Devlet sanatçısı performansı geçmiştir

Kültür bakanlarının görevinin, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmakla ilgili  olduğuna dikkat çeken Paçacı, sanatçılar için öngörülen ‘performans’a dayalı kritere karşı çıkarak, “Bu kurumun sanatçıları zaten  performans kriterini geçmiş kişilerdir. Onlar bu kriterleri geçtikleri için devlet sanatçısı olmuştur."


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