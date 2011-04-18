MHP'li Paçacı: Devletin sanatçısı performans kriterini geçmiş kişidir

T24 – Hülya Karabağlı / Ankara

Uluslararası sanatçılar yetişti

Devlet sanatçısı performansı geçmiştir

MHP Genel Sekreteri Paçacı T24’e, bakan Ertuğrul Günay’ın, yeniden yapılandırılacağını söylediği Devlet Tiyatroları’nı değerlendirdi. Paçacı, “Burası büyük bir okuldur. Türkiye’yi uluslar arası alanda temsil eden çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Bu kurum özel tiyatrolara sanatçı vermiştir.Türkiye’nin bir onurudur."Kültür bakanlarının görevinin, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmakla ilgili olduğuna dikkat çeken Paçacı, sanatçılar için öngörülen ‘performans’a dayalı kritere karşı çıkarak, “Bu kurumun sanatçıları zaten performans kriterini geçmiş kişilerdir. Onlar bu kriterleri geçtikleri için devlet sanatçısı olmuştur."