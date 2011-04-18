MHP'li Paçacı: Devletin sanatçısı performans kriterini geçmiş kişidir

T24 – Hülya Karabağlı / AnkaraMHP, ‘kapısına kilit’ ve sanatçılara ‘performans’ kriteri söylemleriyle son günlerin en tartışılan kurumu Devlet Tiyatroları’nda sessizliğini bozdu. Genel sekreter Cihan Paçacı, “ “DT sanatçısı olmak performans kriterini geçmiş demektir” dedi. Paçacı’ya göre, Devlet Tiyatroları’nın kapatılması yönünde açıklama yapacak en son kişinin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay.
Uluslararası sanatçılar yetişti
MHP Genel Sekreteri Paçacı T24’e, bakan Ertuğrul Günay’ın, yeniden yapılandırılacağını söylediği Devlet Tiyatroları’nı değerlendirdi. Paçacı, “Burası büyük bir okuldur. Türkiye’yi uluslar arası alanda temsil eden çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Bu kurum özel tiyatrolara sanatçı vermiştir.Türkiye’nin bir onurudur."Devlet sanatçısı performansı geçmiştir
Kültür bakanlarının görevinin, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmakla ilgili olduğuna dikkat çeken Paçacı, sanatçılar için öngörülen ‘performans’a dayalı kritere karşı çıkarak, “Bu kurumun sanatçıları zaten performans kriterini geçmiş kişilerdir. Onlar bu kriterleri geçtikleri için devlet sanatçısı olmuştur."