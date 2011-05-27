MHP’li Özdağ: Kandil’e davet edilmedim

T24 - MHP’nin İstanbul adaylarından Ümit Özdağ, PKK’yla masaya oturduğu iddiasını yalanladı. Kandil’e davet aldığı iddiasını reddeden Özdağ, “Milliyetçiği tasfiye ettirmek isteyenlere karşı dineceğiz” dedi.



'MİT'e göre MHP'li Özdağ PKK ile görüştü'







MHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Ümit Özdağ, bugünkü bir gazetede kendisiyle ilgili ''PKK'yla masaya oturan MHP'li'' şeklinde haber yer aldığını belirterek, bu haberin tamamen çarpıtma olduğunu savundu.

MHP üzerinde uzun süredir kapsamlı bir politik psikolojik harekat yapıldığını savunan Özdağ, ''MHP'ye hukuk dışı yöntemlerle saldırarak Genel Başkanını istifaya zorlamaya çalışanlar, yine oluşturmaya çalışacakları 'Yeni MHP' idaresinin önünde şahsımın engel olacağını bilmektedirler. Türk milliyetçiliğini taşeron bir ideoloji haline getirerek bağımsız karakterini tasfiye etmek isteyenlere karşı Türk Milliyetçileri her şart ve zeminde en etkili şekilde direnmişlerdir, direneceklerdir'' ifadesini kullandı.

Özdağ hakkında ''Washington'da PKK temsilcisi ile görüştü'' ve ''Terörist Murat Karayılan, Özdağ'ı Kandil'e davet etti'' iddiaları dile getirilmişti.



