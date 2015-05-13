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MHP'li Oktay Vural'dan Davutoğlu'na 'Menderes' yanıtı

'Kendisinin başbakan olduğundan haberdar olmadığını biliyoruz da, 12 Eylül’de bir bir insanlar idam edilirken kendisi neredeymiş?'

13 Mayıs 2015 17:40

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Menderes asılırken MHP neredeydi” sorusuna MHP’den hemen yanıt geldi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “O zaman MHP diye bir parti yoktu bre cahil adam” ifadelerini kullandı. Vural, "Acaba 12 Eylül’de bir insanlar idam edilirken kendisi neredeymiş? O zaman bir sağdan, bir soldan diye insanlar idam edilirken Davutoğlu ne yapıyordu, karyolanın altında mı saklanıyordu?" diye sordu. 

 

'12 Eylül'de Davutoğlu ne yapıyordu?' 

 


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, MHP'li Oktay Vural “Tevellütü yetmiyor belli ki. Kendisinin başbakan olduğundan haberdar olmadığını, kendisini hala müsamerede zannettiğini biliyoruz da, acaba 12 Eylül’de bir bir insanlar idam edilirken kendisi neredeymiş? O zaman bir sağdan, bir soldan diye insanlar idam edilirken Davutoğlu ne yapıyordu, karyolanın altında mı saklanıyordu? 12 Eylül’de biz işkence gördüğümüzde ne yapıyordu, kebap mı yiyordu?" dedi. 

 

'O, gemilerde gezinirken biz fikir mücadelesi veriyorduk'


Oktay Vural "Kendisi o zamanlar Moon tarikatının gezilerindeydi. Soruyorum kendisine, Moon tarikatıyla geziye katıldı mı katılmadı mı? O gemilerle gezip dolaşırken biz fikir mücadelesi veriyorduk. Bilgi olmadan fikir, fikir olmadan siyaset olmaz, bunun tipik örneği Davutoğlu’dur” ifadelerini ekledi. 

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