MHP'li Oktay Vural, Erdoğan'ın uçağında

Partisinin Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden MHP Milletvekili Oktay Vural'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alması, MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.

Cumhurbaşkanları teamüller gereği resmi yurt dışı seyahatlerine Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden milletvekillerini de yanına alarak giderdi. Ancak bu gelenek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bozuldu. Yurt dışı seyahatlerine AKP milletvekillerinin yanı sıra bazen MHP milletvekillerini de götüren Erdoğan’ın gezilerine, CHP ve HDP’liler ise davet edilmiyor.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın seyahatine davet edeceği milletvekili, Cumhurbaşkanlığı tarafından milletvekilinin partisinin genel merkezine bildiriliyor. Genel merkez onaylarsa milletvekili Cumhurbaşkanının uçağının yolcusu oluyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem Hindistan seyahatinde hem de Ukrayna-Sırbistan ziyaretinde Erdoğan’a eşlik eden heyette yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde, uçakta MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın da bulunması dikkat çekti. Vural, MHP’li muhaliflerin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlattığı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sert eleştirilerle sürdürdüğü olağanüstü kurultay tartışmaları sırasında partisinin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. 2007 yılından beri yürüttüğü Grup Başkanvekilliği görevinden Haziran 2016’da istifa eden Vural, yazılı açıklamasında, “MHP’de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” dediği için muhaliflerle birlikte hareket edeceği düşünülmüştü ama öyle olmadı.

Kulis: MHP güç kazanmak için yeni strateji izliyor

Uzun süre sessiz ve yalnız kalmayı tercih eden Vural, MHP’nin 16 Nisan 2017’de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesi evet kampanyasını şekillendirmek için gerçekleştirdiği toplantısına katılarak “evet” diyeceğinin işaretini vermişti. Vural’ın, Erdoğan’ın son yurt dışı seyahatine katılması ise Bahçeli’yle arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.

Siyasi kulislerde MHP yönetiminin, yaklaşan kurultay öncesi güç kazanmak için yeni bir strateji izlediği konuşuluyor; “İyi Parti’nin kurulmasıyla ivme kazandığı öne sürülen kan kaybını önlemek adına, muhaliflerle birlikte hareket etmeyen ‘eski dostlarla kırgınlıklara son vermek’ de bu stratejinin parçası olabilir” deniliyor.