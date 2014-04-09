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MHP'li Oktay Vural, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i mahkemeye verdi

MHP'li Oktay Vural, eski dört Bakan hakkındaki soruşturma önergesi okunması sırasında Meclis'in bir yanlışı başka bir yanlışla örtmeye çalıştığını savundu

09 Nisan 2014 10:15

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i, iradesini gasp ettiği için mahkemeye verdiğini söyledi.

AKP milletvekillerinin dört eski Bakan ile ilgili Soruşturma Önergesi okutuldu. İktidar ile muhalefet partileri arasından yaşanan gerginliğin nedeni, AKP milletvekillerinin verdiği Soruşturma Önergesi'nin okutulmaması yönündeki başvuruydu.

Oktay Vural, Meclis'in bir yanlışı başka bir yanlışla örtmeye çalıştığını savunarak, ilk yanlışın 19 Mart'ta Genel Kurul'un olağanüstü toplantısında TBMM Başkanlığı tarafından yapıldığını savundu.

Soruşturma önergesinde bulunması gereken hususlar olduğuna işaret eden Vural, "Erdoğan Bayraktar ile diğer bakanların suçlamaları farklıdır, aynı kefeye nasıl sokarsınız, sapla samanı birbirine karıştırıp taktiksel amaçlı bir iş yapmış olursunuz.

Böyle bir önerge nasıl işeme alınır? Meclis Başkanlığı, fezlekeleri milletvekilinin tetkik sunsaydı, biz de vicdanlarımıza göre takdir hakkımızı kullanırdık. Ama Meclis Başkanı yetkimizi gasp etmiştir. Rıza Sarraf Türkiye'yi nasıl parmağında oynatıyor? Bu, aklama paklama için kurulmuş bir tezgahtır.

Meclis Başkanı'nı bu konuda dava ettim. Milletvekili olarak irademi gasp etmiştir. Mahkemeye de başvurdum. Siz hangi hakla, yetkiyle benim hakkımı kısıtlıyorsunuz? Kendinizi allameyi cihan saysanız ne olur? Meclis Başkanlığı, sunum yazısını geri çekmeli" dedi.

 

'Ne olacak şimdi?'

 

Meclis Başkanvekili Akşener, usul tartışmasının ardından, "Önerge, TBMM Başkanlığı tarafından 7 Nisan 2014 tarihli genel kağıtlar listesinde yer almış ve aynı gün dağıtılmıştır. Meclis Başkanlığınca işleme alınarak dağıtılan ve gelen kağıtlar listesinde yayınlanan bir Meclis Soruşturması Önergesi'nin, Genel Kurul'da okutularak bilgiye sunulması, İçtüzüğümüzün gereğidir. Birleşimi yöneten Başkanvekili olarak burada benim önergeyi işlemden kaldırma veya bilgiye sunmama yönünde bir işlemde bulunmam mümkün bulunmamaktadır" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in "Ne olacak " sorusuna Akşener, "Okunacak ve bilginize sunulacak" dedi. Daha sonra AK Parti milletvekillerinin imzasıyla verilen Soruşturma Önergesi okutuldu.

 

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