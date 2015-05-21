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MHP'li Oktay Vural, AKP'yle koalisyon ihtimaline cevap verdi

'Bu iki siyasal parti arasında özellikle bu çözüm süreci dediğimiz konularda benzeşme var'

21 Mayıs 2015 09:44

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, AKP ile koalisyon yapıp yapamayacaklarına ilişkin olarak, ''Bu çözülme süreciyle, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili gelişmeler olduğunda bir korku devleti oluşturan bir part olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile bizim koalisyon yapmamız mümkün gözükmüyor" dedi.

Vural, Şişli'deki Ramada Plaza Otel'de düzenlenen 126. Bab-ı Ali Toplantısı'na konuşmacı olarak katıldı.

"Ama bu konuda AKP ile CHP bir koalisyon yapabilir mi? sorusunu sormak belki daha doğru olabilir" diyen Vural, "Bu iki siyasal parti arasında özellikle bu çözüm süreci dediğimiz konularda benzeşme var" ifadesini kullandı.

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