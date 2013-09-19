MHP’li Oktay Öztürk: BDP’li Meral Daniş Beştaş etnik ırkçılık yapıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun MHP’li Üyesi Oktay Öztürk, BDP’li Meral Daniş Beştaş’ı yalan söylemek ve etnik ırkçılık yapmakla suçladı. Mahmut Esad Bozkurt’un, ‘Türk olmayan köledir’ sözlerine destek vermediğini ve ağzından böyle bir şey çıkmadığını söyleyen Öztürk, “Diğer partilere mensup arkadaşlara sorarsanız onların da bana destek verdiğini görürsünüz” dedi. Öztürk, kendisine ‘ırkçılık’ suçlaması yapan BDP’li Beştaş’a aynı cümleyle yanıt verdi ve “Adeta etnik ırkçılık yapıyor”.

‘İşi ajite ediyorlar’

MHP’i Öztürk, ‘ırkçılık’ kavgasının perde arkasını T24’e değerlendirdi. Olayın, BDP’li Beştaş’ın anlattığı gibi olmadığını, Mahmut Esad Bozkurt’un sözlerine destek vermediğini söyledi. “İşi ajite ediyorlar. Neyi amaçlıyorlar. Ne yapmak istiyorlar” diyen Öztürk, tartışmanın ‘vatandaşlık’ tanımı üzerinde BDP’li Bengi Yıldız’ın, Mahmut Esad Bozkurt’un sözlerini aktarmasıyla yaşandığını anlattı.

‘Ben öyle bir şey söylemedim’

Bengi Yıldız, bu sözleri örnek verdi. Ben de, bizim komisyon danışmanıza dönerek, ‘Bu Bozkurt, Adalet Bakanı olan Bozkurt mu? diye sordum. Danışman da bana ‘evet o’ yanıtı verdi”. Danışmanla geçen bu konuşmanın BDP’li Beştaş tarafından, ‘Bozkurt’un sözlerine destek verdi’ biçimde algılandığına dikkat çeken Öztürk, “Bir baktım, bağırıp çağırmaya başladı. Kürtleri köle ettiniz dedi. Bu sözlere destek verdiniz’ dedi. Dudaklarını okudum dedi. Ama, komisyondaki arkadaşlardan da ona destek çıkmadı. Çünkü, böyle bir şey demedim. Kimsenin duyduğu yok. Dudak okumuş” dedi.

‘Beştaş, bizim muhatabımız değil’

“Bu hanımefendi bizim muhatabımız değil. BDP’nin komisyon danışmanı” diyen Oktay Öztürk, “Ama yalan söylüyor. Neyi amaçlıyor? Nereye varmak istiyor? İşi ajite ederek adeta etnik ırkçılık yapıyorlar. Bölücülük ve ırkçılığın daniskası yapılıyor burada” dedi.

‘Anayasadan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar’

Öztürk, “Anayasadan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Karşılarında kimsenin bir şey söylemesini istemiyorlar. Bu milletin hakkı ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Bu millet derken yaşayan tüm insanlarımızı kastediyorum”dedi.