MHP'li milletvekilinin olduğu uçakta 'canlı bomba' şakası

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın da içinde bulunduğu uçakta bir yolcunun canlı bomba olduğunu söylemesi panik yarattı. Polis, şaka yaptığı anlaşılan yolcu hakkında tutanak tuttu.

NTV'de yer alan habere göre saat 10.00'da Erzurum- Ankara uçuşunu yapan TK 7071 sefer sayılı uçağı, kalkış için yolcu alımına başladıktan sonra uçağa binen bir yolcuya hostes, çantasının içinde ne olduğunu sordu. Bu sırada, ismi açıklanmayan yolcunun 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine, hostes durumu havalimanı polisine haber verdi. Polis tarafından el bagajı da alınan yolcu, güvenlik noktasına götürüldü.

Üst araması yapılan ve çantaları tekrar incelenen, şaka yaptığını söyleyen yolcu, hakkında polis tarafından tutunak tutulduktan sonra uçağa yeniden alındı.

Uçaktaki diğer yolcularla kabin ekibini korkutan şaka sonrası, devlet memur olduğu öğrenilen kişiye tepki gösterildi. Uçak, 15 dakika gecikmeli olarak kalktı.



Öte yandan uçakta, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın da olduğu belirtildi.