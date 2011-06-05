-MHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI MANİSA (A.A) - 05.06.2011 - Esnaf arkadaşının dükkanı önünde oturan Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider'e bir kişi tüfekle ateş açtı. Olayda Yüzgider, arkadaşı ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Manisa Belediye Meclisi üyesi Mazlum Yüzgider, market işleten esnaf arkadaşı Hasan Döşemeci'nin, Doğu Caddesi Çocuk Hastanesi kavşağı yakınlarındaki dükkanı önünde otururken, yaya olarak gelen bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği bildirilen saldırıda Mazlum Yüzgider ve arkadaşı Hasan Döşemeci ile yoldan geçen bir kişi yaralandı. Yüzgider ve Döşemeci, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Yüzgider, ilk ifadesinde kendisini Bayburtlu Serdar lakaplı S.O'nun vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlatan polis yetkilileri, saldırganın yanında bir kişinin daha olduğunun belirlendiğini, S.O'nun 6 ay önce cezaevinden çıktığını ifade etti.