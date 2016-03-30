MHP’li Koçdemir: AKP’nin dokunulmazlı teklifi siyasi cambazlık

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “506 dosyayı birden mahkemeye gönderelim” önerisini “Siyasi bir cambazlık olarak görüyoruz” diye değerlendirdi. Koçdemir, “506 ısrarı, anayasa değişikliği gibi konular, dokunulmazlığın kaldırılmasını zorlaştırıyor, konuyu gündemden düşürüyor” dedi.

Koçdemir, “Akşam Baskısı” adlı televizyon programında anayasa çalışmalarını ve dokunulmazlık konularını değerlendirdi. AKP’nin dokunulmazlıklar konusunda izlediği politikaları “zaman kazanma” olarak gördüklerini ifade eden Koçdemir, MHP’nin bu konudaki tutumunun ise net olduğunu vurguladı. Başbakan Davutoğlu’nun “506 dosyayı birden mahkemeye gönderelim” önerisine “Biz böyle bir şeyin tüm milletvekillerine teşmil edilmesini siyasi bir cambazlık olarak görüyoruz” yorumunu getiren Koçdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletin bekasını tehdit eden eylemler öncelikli eylemlerdir. Bunları yapan, destek verir mahiyette eylemlere imza atan kişilerle ilgili hazırlanan dosyalar önceliklidir. Ancak biz böyle bir şeyin tüm milletvekillerine teşmil edilmesini siyasi bir cambazlık olarak görüyoruz. Benim kürsüde konuştuğum bir sözden dolayı savcılık dokunulmazlık dosyası gönderse 'kürsü masumiyeti' demeden geçirecek misiniz?”

Dokunulmazlık konusunda ”terör” kriterinin önemini vurgulayan Koçdemir, bazı ülkelerde terörü destekleyici faaliyetlere karşı sert önlemler uygulandığını anlattı:

“Kobani olaylarından sonra bölücü örgüt Münih’de bir organizasyon tertipliyor. Bu organizasyona sol partiden Nicole Gohlke adında bir federal milletvekili katılıyor. Kayıtlarda, 15 saniye bölücü örgütün paçavrasını salladığı tespit ediliyor. Hemen orada gözaltına alınıyor ve yargılanıyor. Bin Euro ceza ve şartlı salıverme gibi başka bir hükümle birlikte mahkum olduğundan dokunulmazlığı kaldırıldı.”

"Hukukun temel ilkelerine aykırı"

“506 fezleke için anayasaya geçici madde eklenerek bir teklif gelmesi halinde MHP olarak tavrınız ne olacak?” sorusuna “Yapacaklarını zannetmiyoruz. Bunun da bir zaman kazanma olduğunu düşünüyoruz. Teklif gelirse içeriğine göre değerlendiririz” yanıtını veren Koçdemir, “Bir kere hukukun temel ilkelerine aykırı . Anayasa gibi temel bir metni , genel çerçeve çizen bir şeyi; günlük bir olayı geçici madde ile çözmek için kullanmak kimsenin aklına gelmez” diye konuştu.