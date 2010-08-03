MHP'li Kılınç'a ikinci kez gözaltı

T24 - Dörtyol’da 4 polis memurunun şehit edildiği saldırıda otomobili kullanılan Payas Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Bestami Kılınç ikinci kez gözaltına alındı. Aracının PKK’lılar tarafından gasp edildiğini söyleyen Kılınç, Ankara’dan gelen istihbaratçı özel ekip tarafından sorgulanıyor.



Vatan gazetesinin haberine göre; Hatay’ın Dörtyol ilçesine 26 Temmuz’da 4 polis memurunun PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesi sonrası başlatılan soruşturmada dün sürpriz bir gelişme yaşandı. PKK’lı teröristlerin 06 AY 5785 plakalı Passat marka otomobili saldırıda kullandıkları Payas ilçesi Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Bestami Kılınç dün yeniden gözaltına alındı. Saldırıdan sonra ifadesi alınan daha sonra serbest bırakılan Kılınç’ın basına konuyla ilgili yaptığı açıklamalarındaki çelişkileri inceleyen ekipler, Kılınç’ı gözaltına aldı. Ankara’dan gelen istihbaratçı özel ekip, saldırıyla ilgili Kılınç’ı sorguluyor. Kılınç’ın tüm ilişkileri ve cep telefonu sinyalleri de araştırılıyor.





“5 PKK’lı zorla gaspetti”



PNakliye şirketi sahibi olan evli ve 3 çocuk babası Bestami Kılınç (45) saldırıyı şöyle anlatmıştı: “Paşayaylası’ndaki ailemin yanına giderken saat 13.30 sıralarında ormanlık bölgede silahlı 5 kişi önüne çıkıp zorla durdurdu. Beni otomobilden indirdiler. ‘Senin aracını alacağız. Daha sonra arabanı sana tekrar getireceğiz’ dediler. Otomobilin arka koltuğunda benim aldığım erzak poşetlerini boşalttılar. Telefonumun sim kartını ve bataryasını çıkardılar. Kullanmamamı söylediler. Üzerlerinde tüfek, bomba, roketatar, mermiler vardı. Kıyafetleri dağda yaşayan teröristler gibi değildi, şehirli kıyafetleri vardı. Kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlardı. 2’si benim yanımda kaldı, 3’ü otomobili alıp gitti. Ormanda görünmeyecek yerde beni beklettiler.



İskenderun’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığı’nda 6 askerin şehit olduğu saldırıyı arkadaşlarının yaptıklarını söylediler. Beni rehin tutan teröristlerden biri de, 2008’de Denizciler Beldesi’nde otoyol turnikelerinde 2 polisin şehit edildiği saldırıya kendisinin de katıldığını söyledi. Polis aracına saldırı olduğuna dair haberleri dinledikten sonra beni bıraktılar. Arabamı getiren olmamıştı ama beni rehin tutan 2 kişi, beni serbest bırakıp, gitti. Yaklaşık 5 saat rehin tutuldum.“



“Üzerimi aramadılar. Arasalardı, MHP’li Belediye Meclisi üyesi olduğuma dair kimliğimi bulurlardı ve beni de öldürebilirlerdi” diyen Kılınç “Serbest kaldıktan sonra yola çıktım. Bir tanıdığım durup beni aldı. Arabaya biner binmez, bana, ‘Sen manyak mısın, ne geziyorsun buralarda yaya halinle. Dörtyol karıştı, polisimizi şehit ettiler. Bir Passat’la yapmışlar’ dedi. Passat deyince, benim otomobilimle bu eylemin yaptıkları aklıma geldi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Eve gidince telefonla jandarmaya haber veridğim. Sonra jandarmaya gidip ifade verdim” demişti.





JİTEM elemanı iddiası



Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Kılıç hakkında bazı medya organlarında JİTEM elemanı olduğu ve polislerin şehit olduğu saldırıdan önce jandarma istihbarat görevlileriyle görüştüğü iddiaları yer aldı. İddialar üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Kılıç “Şahsım ve partim hedef alınarak yapılan yayınlar kasıtlı ve gerçek dışıdır” açıklamasında bulunmuştu.





