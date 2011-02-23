MHP'li Kemal Cengiz yoğun bakımda

T24 - MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.





MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz'in kullandığı araç Çanakkale'den Ankara'ya seyir halindeyken, Sivrihisar yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz ağır yaralandı, yanında bulunan kişi ise ayakta tedavi edildi.

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Cengiz'in genel sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt, akciğerinde travma sonrası ciddi kanaması olan Cengiz'in kolunda ve omurgasında kırığı bulunduğunu söyledi. Kaburgasında da çok sayıda kırığı olan Cengiz'in şu an için şuurunun açık olduğunu belirten Bozkurt, Cengiz'in solunum cihazına bağlı olmadığını ancak genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Cengiz'in, Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor.



