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MHP'li Kaya: Nevruz resmi tatil olsun

MHP'li Kaya: Nevruz'u ideolojiden alıp kültüre yerleştirmek gerekiyor

21 Mart 2016 22:13

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, 21 Mart gününün resmi tatil ve Nevruz Bayramı ilan edilmesi için yasa teklifi hazırladı.

Birgün'ün haberine göre, TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor. Buna göre, 21 Mart günü, "Nevruz Bayramı" olarak resmi tatil ilan edilecek.

Teklifinin gerekçesinde Newroz'un, Türklerin yayılmış olduğu bütün coğrafyalarda, tarihin ilk dönemlerinden itibaren kutlandığı ve halen kutlanmakta olduğu belirtildi.

"Nevruzu ayrıştırıcı olmaktan çıkarıp, yeniden birleştirici hale getirmenin yolu, onu ideolojiden alıp yeniden kültüre yerleştirmektir" ifadesine yer verilen gerekçede, bu nedenle 21 Mart gününün resmi tatil ilan edilerek, Newroz'un millet bütünlüğü içerisinde coşkuyla kutlanması gerektiği kaydedildi.

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