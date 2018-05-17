MHP'li Kaya: MHP tabanının 3'te 2'si Erdoğan'a oy vermeyecek

‘Milliyetçi-Ülkücü camia’nın MHP’nin AKP ile kurduğu Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olduğunu savunan MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, “MHP tabanının üçte ikisi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a oy vermeyecek. Biz parti devleti rejimine karşı çıkıyoruz, Erdoğan, tek adam rejimi kurmak istiyor” dedi.

Daha önce Twitter’dan yaptığı açıklamada da MHP’lilere Cumhur İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeme çağrısında bulunan Kaya, Sözcü’den Kamil Elibol’a konuştu. 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ oyu veren ve 24 Haziran için yeniden adaylık başvurusunda bulunmayan Kaya, “Erdoğan yıllarca Milliyetçi-Ülkücü camiaya karşı hasmane bir tutum sergiledi. Tabanda ‘Böyle tutum takınan kişi niye bizim adayımız olsun' diye ciddi rahatsızlık var. Kayıtsız şartsız Erdoğan'a niye destek verildiğini taban ve seçmenimiz bilmiyor” ifadelerini kullandı.

"Aday olsam, Cumhur İttifakı’nı seçmenlere nasıl anlatırdım"

Kaya, şöyle devam etti:

-MHP'nin Anayasa referandum sürecinde yürüttüğü politikalara karşı olduğum için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettim. Anayasa değişiklik paketi ülkeyi tek adam ve parti devletine götürüyordu. Erdoğan'ın şahsında temsil edilen bu anlayışın seçmenden onay almaması için mücadelesi yürüttük.

-MHP'de tek adam ve parti devleti rejimine karşı çıkan bir milletvekili olarak tekrar aday olmadım. Aday olsam, Cumhur İttifakı’nı seçmenlere nasıl anlatırdım. Tek adam rejimi kurmak isteyen Erdoğan adayımız deyip nasıl propaganda yapabilirdim? Kendi kendimle çelişkiye düşmemek için milletvekilliğine aday olmadım.

-Sahada yaptığım gözlemlerde AKP tabanında ve teşkilatlarında o eski heyecan, şevk ve enerji yok. Çok ciddi yıpranmışlık ve onların tabiriyle metal yorgunluğu var. Ekonomik kaygılar toplumda artmış durumda. Dövizin ateşinin düşmemesi halkta karşılık bulmamalarına neden oluyor. Bu tabloda Erdoğan ilk turda seçilemez. 2. tura Erdoğan'la birlikte Muharrem İnce'nin kalacağı görünüyor. MHP tabanı, ‘1 Kasım seçimlerinde ölüsü bile yüzde 11.6 çıkan MHP kendi adayını neden çıkarmadı' diye soruyor.