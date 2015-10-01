MHP'li kadınlar gözaltına alınmak istendi, araya il yöneticileri girdi: Kimse MHP'nin sabrını zorlamasın!

Çorum'da MHP kadın kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Parti yönetiminin devreye girmesi ile işlem yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Bekir Çetin, "MHP'yi kışkırtmaya çalışanların hevesleri boşa çıkacaktır. Kimse MHP'nin sabrını zorlamaya çalışmasın" dedi.

DHA'nın haberine göre, MHP Çorum Kadın Kolları yöneticileri ve milletvekili adayı Vahit Doğan'ın eşinin de bulunduğu 6 kişilik grup seçim çalışmaları için broşür dağıtırken kentteki bir çay bahçesinde mola verdi. Bir süre sonra kadın kolları üyelerinin yanına sivil polisler geldi ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında şikayet olduğunu söyledi.

Polis MHP'li kadınları ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek istedi. Bu sırada durumdan haberdar olan MHP il teşkilatı yöneticileri ve milletvekili adayı Vahit Doğan devreye girerek emniyet müdürünün talimatıyla gözaltı işlemini engelledi. Ancak yarın emniyet müdürlüğüne giderek olayla ifadelerini verilmesi istendi.

Parkta oturdukları sırada karşı masadan bir grubun kendilerinden şikayetçi olması üzerine polisin geldiğini öne süren MHP Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kır, iddia edildiği gibi devlet büyüklerine hakaret etmediklerini belirten Kır, asılsız iddialarla suçlandıklarını savunurken şöyle dedi:

"Amacımız; sadece çay içmekti. Elimizdeki broşürleri masaya bıraktık. Çay içtik. Kalkacaktık ki birden ne olduğunu anlamadan polislerin geldiğini gördük. Polisler hakkımızda şikayet olduğunu söyledi. 'Devlet büyüklerine hakaretten' dolayı dediler. MHP Kadın Kolları olarak devlet kurumlarındaki insanlara kötü söz söylemeyi saygısızlık kabul ederiz. Bize bu yakışmaz. Bu baskılar karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız."

MHP İl Başkanı Bekir Çetin ve milletvekili adayı Vahit Doğan'da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bekir Çetin, kadın kolları üyelerine yönelik provokasyon girişiminde bulunulduğunu söyleyerek, "Bu tip provokasyonlarla karşılaşmak bizi üzdü. MHP'yi kışkırtmaya çalışanların hevesleri boşa çıkacaktır. Kimse MHP'nin sabrını zorlamaya çalışmasın" diye konuştu.