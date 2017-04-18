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MHP'li ilçe başkanı istifa etti

"Genel merkezin Türk milliyetçiliği fikir sistemine ve parti tüzüğüne aykırı fikir, iş ve eylemleriyle..."

18 Nisan 2017 20:05

MHP Isparta Senirkent İlçe Başkanı Hasan Özev, görevinden istifa etti.

MHP Senirkent İlçe Başkanı Hasan Özev, dün partisinin il başkanlığına gönderdiği dilekçeyle istifa etti. Özev dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"MHP genel merkezinin ve bağlı Isparta il yönetiminin Türk milliyetçiliği fikir sistemine ve parti tüzüğüne aykırı fikir, iş ve eylemleriyle; ülkücü çizgiye aykırı söylemlerinin kabul gördüğü bu ortamda, yukarıda adını zikrettiğimiz kurum yöneticileri ile birlikte siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, Senirkent MHP İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Gereğini arz ederiz."

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