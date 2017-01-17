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MHP'li İl Meclis Üyesi: Bahçeli partiden ihraç edilmeli

"Taban referandumda hayır diyecek"

17 Ocak 2017 20:38

MHP'li Burdur Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Mehmet Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketine destek vermesine sert tepki gösterdi. Mehmet Yavuz Kaya, “Biz MHP olarak halkın karşısında parlamenter sistemi savunuyorduk. Şimdi ise çıkmışlar parlamenter sistemi yok eden bu anayasa değişikliğine destek veriyorlar. Partimizin duruşuna aykırı hareket eden Devlet Bahçeli derhal partiden ihraç edilmelidir” dedi.

 

'Taban hayır diyecek'

 

Aydınlık'tan Seda Akyüz'e konuşan Yavuz Mehmet Kaya, MHP Genel Merkezi'nin Başkanlık Anayasası'na destek vermesine rağmen tabanın referandumda “Hayır” diyeceğini söyledi. Kaya konu hakkındaki görüşlerini, “Kimsenin görüşünü almadan yapılan bu desteği anlayamıyoruz. MHP’liler bu teklifi içine sindiremiyor. Bizim tüzüğümüze tamamen ters. Bizim Atatürkçü biz çizgimiz var. Bu çizgimizden de asla vazgeçmeyiz. Taban da parlamenter sistemi savunuyor. MHP tabanı istenilen bu anayasa değişikliğine karşı. Bahçeli ve milletvekillerinin de bu değişikliğe destek vermesinden rahatsız. Onun için olası bir referandum da taban sandığa hayır demek için gidecektir. Yönetim de karşı çıkan il örgütlerini görevden alıyor hatta delegelerin özgür iradesine ket vuruluyor.” ifadeleriyle dile getirdi.

 

'Atatürkçü çizgide hareket edin'

 

Kaya son olarak MHP'ye “Atatürkçü çizgide hareket edin” çağrısında bulundu. Kaya, “Seçilirken ettiğiniz yeminlere sadık kalın. Halk sizi, ülkücü taban sizi parlamenter sistemi savunun diye seçti. Kalkıp başkanlık sistemini destekliyorsunuz. Halktan bunun için yetki almadınız. Aldığınız yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz. Atatürkçü çizgide hareket edin” şeklinde konuştu.  

 

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