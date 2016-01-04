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MHP'li iki genel başkan yardımcısı Bahçeli-Davutoğlu görüşmesini tutanaklara geçirecek

İki parti bugün Anayasayı görüşmek üzere saat 14:00'te bir araya gelecek

04 Ocak 2016 15:49

MHP, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bugün yapılacak yeni Anayasa görüşmelerini iki genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İsmet Büyükataman’la yakın takipte yürütecek. Başkan yardımcıları görüşmelerin tümü için tutanak tutacak. Görüşme sonrasında MHP kanadından içeriğe ilişkin açıklama yapılacak.

MHP ile AKP arasında yapılacak görüşme bundan sonra yeni Anayasa konusunda izlenecek yolu belirlemesi açısından önem taşıyor. CHP’den sonra MHP kanadından da olumlu izlenim edinildiği takdirde yeni bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun kurulması gündeme gelecek. Böylelikle top TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçecek.

24. yasama döneminde iki yıla yakın görev yapan Anayasa Uzlaşma Komisyonu birbiriyle bütünlük içermeyen 60 madde üzerinde mutabakat sağlamıştı.

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