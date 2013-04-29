MHP'li Halaçoğlu: 1915'te iffetini korumak için ölen 50 kadın için anıt dikemedik

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve MHP Kayseri Milletvekilli Yusuf Halaçoğlu, ''Van, 1915 yılında Ermeni ve Rus saldırısı sonucu düştü. 50 Türk kadını Akdamar Kilisesi’ne götürülürken iffetlerini korumak için kendilerini göle attı. Biz onlar için maalesef bir iffet anıtı dikemedik” dedi.



Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve MHP Kayseri Milletvekilli Yusuf Halaçoğlu, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ‘Türkiye Meseleleri’ konulu konferansta konuştu.

Halaçoğlu, “Asıl soykırıma biz uğradık. Fransız Cumhuriyet Ordusu’nun yarısına yakınının Ermeni milislerden oluştuğunu Boghos Nubar Paşa’nın Fransız makamlarına yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Bu şu demektir; Bizim vatandaşımız düşman saflarında bize karşı savaşmıştır” dedi.

MHP’li Halaçoğlu, yedi düvele karşı mücadele verildiğini hatırlatırken şöyle konuştu:

'Allah göstermesin'

“Çanakkale’de kaç yüz bin şehit verdik? Analarımız, bacılarımız ‘Düşmanların çizmesi vatan topraklarımıza girmesin’, ‘İstanbul’u almasınlar’ diye ağladı. Vatan için can verilir, onun için analar da, bacılar da, eşler de, çocuklar da ağlar. Ama vatanın bir karışının düşmana peşkeş çekilmesini Allah göstermesin.

'80 bin kişi öldü'

Van’daki Akdamar Kilisesi ibadete açıldı. Ama bakın bunu yaparken bir şeyi göz önünde tutmadık, unuttuk bazı şeyleri. Van 1915’te Ermeni ve Rusların birlikte saldırıları sonrası düştü. 80 bin insan öldürüldü ve burada 50 Türk kadını alınarak Akdamar Kilisesi’ne götürülmek istendi. Götürülürken, kadınlar iffetlerini korumak için kendilerini göle attı ve iffetlerini korudu. Ama maalesef biz onlar için oraya bir iffet anıtı dikemedik.”