-MHP'Lİ GRUP STAR GAZETESİ ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Star Gazetesi önünde protestoda bulunan MHP'li grubun taşkınlık yapması sonucu, gazete binasının camları kırılırken, bazı protestocular da yaralandı. Güneşli'deki gazete binasının önüne gelen bir grup MHP'li, gazetede çıkan bir yazı dolayısıyla binanın önüne siyah çelenk bıraktı. Gruptakiler çeşitli sloganlar atarken, gruptan bazıları da binaya yumurta fırlattı. Protestocuların binaya yönelmeleri üzerine, güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Bu sırada yaşanan arbedede binanın bazı camları kırılırken, X-Ray cihazı da hasar gördü. Olayda bazı protestocular yaralandı. MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan, olay yerine gelerek gruptakileri yatıştırdı.