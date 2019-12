-MHP'Lİ ESKİ YÖNETİCİLERLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, internette yer alan ve MHP'li dört eski yöneticiye ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eski yöneticilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen MHP'li eski yöneticiler Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu'nun avukatı Mete Han Özkan, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'le görüştü. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özkan, Savcı Çimen'le konuştuklarını ve gizlilik kararı olduğu için soruşturma dosyasının içeriğiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Savcıların kendilerini çağırmasının doğal bir süreç olduğunu kaydeden Özkan, ''Bir suç, bir şikayet varsa, önce bunun mağdurlarıyla ilgili ifade alınır. Sonra da şüphelilerin bulunması için çaba sarf edilir. Bununla ilgili, zaten çağrılmaları da doğal bir şey. Tebligat ulaşmamıştı. Onu kontrol etmek için geldik. Biz de bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz'' dedi. Gazetecilerin dosyaya bazı delillerin ulaştırıldığını hatırlatması üzerine Özkan, ''Tabii ki yani biz de bir an önce çıkması için elimizde hangi deliller varsa bunları sunmak istiyoruz. Gizli bunlar'' diye konuştu. Özkan, şikayetçi olduklarını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve bununla ilgili belgeleri savcılığa sunduklarını belirterek, suç duyurusu başka adliyeden yapıldığı için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine ulaşmasının birkaç gün sürebileceğini ifade etti. -''BİLİŞİM SUÇUNU KİMİN YAPTIĞI HUSUSU ZAMAN ALIR''- Bir gazetecinin ''Görüntülerle ilgili bir isim konuşuluyor'' demesi üzerine Özkan, ''İsim üzerinde bir şey söylemek durumunda değilim. Bilişim suçunda kimin yaptığı hususu biraz süreç alabilir diye düşünüyorum'' dedi. Özkan, ''Örgütlü bir suçsa ortaya çıkarılsın diye savcılığa dilekçe sundunuz mu?'' sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Tabii canım. Herkesin çoluğu çocuğu var arkadaşlar. Bu böyle basit bir suç değil. Kendinizi bu kişilerin yerine koyun ve başınıza böyle bir suç geldiğini düşünün. Basında, şurada, burada konuşulmasını kimse istemez. Dolayısıyla, bu gerçekten örgütlü bir suç. Bu suçu işleyenler, bu suçun işlenmesine kol kanat gerenler bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler, bundan sonra bu tür yayınların yapılmasına müsaade edecekler mi hepsini göreceğiz. Dolayısıyla şu an fazla bir şey söylemek istemiyorum.'' Savcının dört eski yöneticinin gelmesi için gün verip vermediğini bilmediğini söyleyen Özkan, müvekkiliyle konuştuktan sonra gelecekleri günle ilgili karar vereceklerini kaydetti. Özkan, daha önce başka adliyelere ayrı ayrı suç duyurusunda bulunup yayın yasağı aldırdıklarını ifade etti. -YSK, RTÜK VE TİB'E UYARI- Avukat Özkan, bu konunun sadece 2-3 kişinin kişilik haklarının ihlalinden öte toplumsal bir olaya dönüştüğünü belirterek, ''Bir siyasi parti linç girişimine götürüldü. Dolayısıyla YSK da bu konuda basın yayın kuruluşlarını uyarmış, ondan sonra Başbakan'ın görevlendirdiği bakanın sorumluluğundaki RTÜK de yetkili. TİB başkanı, özellikle 24 saat bu konuda, bunu denetleyeceğini ve önleyeceğini kendi beyan etti TİB'in. Dolayısıyla yarın hep beraber göreceğiz, bunu gerçekten böyle mi söylediler yoksa bizim yani müvekkillerin mağduriyetini daha da mı artıracaklar.'' Bir gazetecinin ''Önleyemezse TİB ile ilgili hukuki sürece başvuracak mısınız?'' sorusuna Özkan, ''Muhakkak başvuracağız. Bu açıklamasından dolayı önlemezse de bunun başka bir anlam ifade edeceğini düşünerek tabii ki suç duyurusunu bu sefer isimler üzerinden de yapabiliriz'' yanıtını verdi. Avukat Özkan, görüntülerin nasıl çekilmiş olabileceği yönündeki soruyu da şöyle cevaplandırdı: ''Şu an savcılıktan bunun bulunmasını istiyoruz. Bu çekimi nasıl yaptılar? Bu teknolojide normal birinin bunları kayda alması mümkün değil. Çok üst düzey bir teknoloji lazım. Hadi bir kişinin olur, dersiniz ki 'Evet, bir kişi, birisi birisine kafayı takmış, bu işi yapmış, eyvallah' ama burada şu an dört kişi var ve daha da olacağı söyleniyor. Bu ne gösteriyor bize, demek ki bu işte organize, örgütlü bir şey var ve birileri tarafından da korunuyor anlamı bende hasıl oldu.'' Bir gazetecinin ''Siteye erişimin engellenmesi talebiniz var mı?'' sorusuna karşılık da Özkan, ''İletişim suçları yeni olduğu için Türkiye'de bu konuda hukuk da biraz aciz kalıyor. Burada sizi sadece TİB başkanının açıklaması ve siyasi erkin gücü bağlar. Yani bu konuda gösterecekleri duruş daha sonra olacaklarla ilgili'' dedi. -MHP'NİN BELGELERİ SAVCILIKTA- Bu arada, Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından konuya ilişkin ellerinde bulunan belge ve bilgiler ile deliller istenen MHP yetkililerinin bugün söz konusu belgeleri kuryeyle Çimen'e ulaştırdığı öğrenildi. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verildiği bildirildi.