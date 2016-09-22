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MHP’li eski meclis üyesi 18 yerinden bıçaklandı!

Mustafa Çeşme, ameliyata alınırken durumunun ciddi olduğu belirtildi

Fotoğraf: Arşiv

22 Eylül 2016 02:39

Antalya'nın Serik ilçesinde , MHP'li eski belediye meclis üyesi uğradığı bıçaklı saldırıda 18 yerinden bıçaklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde sebze meyve komisyoncusu, MHP'li eski belediye meclis üyesi 55 yaşındaki Mustafa Çeşme, uğradığı saldırıda 18 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi Belpınar Caddesi'ndeki kahvehaneden saat 17.00 sıralarında çıkan Mustafa Çeşme, bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak çevredekiler tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Çeşme, ameliyata alındı.

Vücudunun 18 yerinde bıçak darbesine rastlanan Çeşme'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

MHP'den 1994- 1999 döneminde Serik Belediyesi'nde meclis üyeliği yapan Mustafa Çeşme'nin ilçede halen sebze meyve komisyonculuğu yaptığı belirtildi.

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