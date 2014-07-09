T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li eski başkanın oğlu IŞİD'e karşı savaşmak için Irak'a gitti

MHP'li Keban eski belediye başkanı Ramazan Çelik'in oğlu Alparslan Çelik, IŞİD'e karşı savaşmak üzere Irak'a gitti

09 Temmuz 2014 21:18

Elazığ'ın Keban ilçesinin MHP'li eski belediye başkanı Ramazan Çelik’in oğlu 32 yaşındaki Alparslan Çelik, Türkmenler ile birlikte IŞİD'e karşı savaşmak üzere Irak'a gitti.

Şahismail Gezici'nin Doğan haber Ajansı'nda yer alan haberinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, Türkmenler ile birlikte savaş kıyafetli ve elinde silah ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Alparslan Çelik'in babası Ramazan Çelik, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Gerekirse ben de gitmeye hazırım" dedi.

1994-1999 ve 2004-2009 yılları arasında 10 yıl Keban Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Ramazan Çelik, oğlunun kendi bilgisi dahilinde Irak'a gittiğini söyledi. Çelik, "40 yıldır Türk ulusu olarak, Bayrak, Turan ülküsü ile yoğrulduk. O da benim oğlum ve 32 yaşında bir insan. Orada kardeşlerimiz darda, vatan, bayrak ve kardeşlik için ölmeyeceksek ne için öleceğiz? Oğlum bana, 'baba ben gidiyorum' dedi. Ben de 'git' dedim. Şehit olana kadar savaşacaksın, gerekirse ben de gitmeye hazırım" diye konuştu.

MHP'li Ramazan Çelik, 3'ü kız, 1'i erkek olmak üzere 4 çocuk babası olduğunu ifade ederek, oğlunun bu davranışı nedeniyle kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

 

ETİKETLER

ışidmhpıraktürkmensavaşhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24