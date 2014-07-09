MHP'li eski başkanın oğlu IŞİD'e karşı savaşmak için Irak'a gitti

Elazığ'ın Keban ilçesinin MHP'li eski belediye başkanı Ramazan Çelik’in oğlu 32 yaşındaki Alparslan Çelik, Türkmenler ile birlikte IŞİD'e karşı savaşmak üzere Irak'a gitti.

Şahismail Gezici'nin Doğan haber Ajansı'nda yer alan haberinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, Türkmenler ile birlikte savaş kıyafetli ve elinde silah ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Alparslan Çelik'in babası Ramazan Çelik, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Gerekirse ben de gitmeye hazırım" dedi.

1994-1999 ve 2004-2009 yılları arasında 10 yıl Keban Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Ramazan Çelik, oğlunun kendi bilgisi dahilinde Irak'a gittiğini söyledi. Çelik, "40 yıldır Türk ulusu olarak, Bayrak, Turan ülküsü ile yoğrulduk. O da benim oğlum ve 32 yaşında bir insan. Orada kardeşlerimiz darda, vatan, bayrak ve kardeşlik için ölmeyeceksek ne için öleceğiz? Oğlum bana, 'baba ben gidiyorum' dedi. Ben de 'git' dedim. Şehit olana kadar savaşacaksın, gerekirse ben de gitmeye hazırım" diye konuştu.

MHP'li Ramazan Çelik, 3'ü kız, 1'i erkek olmak üzere 4 çocuk babası olduğunu ifade ederek, oğlunun bu davranışı nedeniyle kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.