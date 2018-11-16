MHP'li Enginyurt'tan AKP'ye: Durum hiç iyi görünmüyor, anketler alarm veriyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Enginyurt, "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor" dedi.

Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde MHP’nin belediye başkan adaylarına ilişkin soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhur İttifakı’na önem atfettiğine dikkati çekti.

Gazete duvaR'da yer alan habere göre Bahçeli’nin, “Cumhur İttifakı’nın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye’de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini, başkanlık sisteminin tartışılır hale gelebileceğini” söylediğini aktaran Enginyurt, “Cumhur İttifakı’nı desteklemek kaydıyla yerel seçimlerde Türkiye’nin her yerinde aday çıkaracağız” diye konuştu.

“Yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında iş birliği olması durumunda, bu konuda AK Parti ve MHP arasında yeni bir süreç başlar mı?” sorusu üzerine Enginyurt, bu iş birliğinin yalnızca CHP ile İYİ Parti arasında değil, kanaatlerine göre Türkiye’nin birçok yerinde CHP ve HDP arasında da olacağını savundu.

"Herkes aklını başına alsın"

Sözleriniz, ‘Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti ittifakına karşı sürmeli’ olarak algılanabilir mi?” sorusuna Enginyurt, şu yanıtı verdi:

“AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye’de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın”