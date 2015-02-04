MHP’li Durmaz: 1.5 milyon Suriyeli oy kullanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Başbakanlık ile MİT’ten bir ekibin gizli çalışma yaptığı ileri sürülüyor. 2,4 milyon Suriyeliden 1,5 milyonunun oy kullanabileceği tespit edildi. Sığınmacılara geçici vatandaşlık veren düzenlemenin torba yasayla Meclis’ten geçirileceği belirtiliyor.

MHP Milletvekili Sadir Durmaz, iddiayı soru önergesi ile Meclis’e taşıdı. Başbakan’a, “Suriyeli göçmenlerin oy kullanmaları için hükümetinizin çalışma yaptığı duyumları gerçeği yansıtmakta mıdır?” sorusunu yöneltti.

Ahmet Dönmez'in Zaman’da yer alan haberine göre, hükümetin, Suriyeli mültecilere 7 Haziran seçimlerinde oy kullandırabilmek için harekete geçtiği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başbakanlık ve MİT Müsteşarlığı’ndan bir ekibin konu üzerinde gizli çalışma yaptığı ileri sürülüyor. Türkiye’de şu an 2,4 milyon Suriyeli sığınmacı olduğu, bunların da 1,5 milyonunun oy kullanabilecek durumda olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre, sığınmacılara geçici vatandaşlık verilmesi formülü üzerinde duruluyor. Çünkü bir yabancının Türk vatandaşlığı hakkını elde edebilmesi için 5 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. Geçici vatandaşlık maddesinin yine bir torba yasayla baskın bir şekilde Meclis’ten geçirileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, “Bu seçimlere muhakkak yetiştirin” diye direktif verdiği ve Davutoğlu ile yaşanan birkaç puanlık oy düşüşünün de bu şekilde telafi edilmek istendiği belirtildi. Seçmen sayısının 52 milyon olduğu düşünülürse 1,5 milyon kişi, yaklaşık yüzde 3’lük bir oy oranına karşılık geliyor.

İddiayı ciddiye alan MHP, konuyu yakın takibe aldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, bir soru önergesi ile söz konusu iddiayı Meclis’e taşıdı. Durmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “Suriye’de yaşanan çatışma ortamı nedeniyle Suriye’den ayrılarak Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenlerin toplam sayısı tarafınızca tespit edilmiş midir? Suriyeli göçmenler hangi şehirlerimize yerleştirilmiş, şehirlere dağıtılan Suriyeli göçmenlerin ikamet ettikleri bölgelere göre nüfus dağılım ne şekildedir? Türkiye’de ikamet etmekte olan Suriyeli göçmenlerin 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerde “oy kullanmalarını” temin etmek amacıyla hükümetiniz tarafından bir çalışma yapıldığına ilişkin artan duyumlar gerçeği yansıtmakta mıdır? Bu konuya ilişkin hükümetiniz tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ya da bir başka kurumun koordinatörlüğünde yürütülmekte olan bir çalışma bulunmakta mıdır?”

Yerel seçimlerde İzmir’de belgeler ortaya koyulmuştu

Sığınmacıların oy kullanması, 30 Mart yerel seçimleri ve 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gündeme gelmişti. Muhalefet partilerinin ortaya attığı bu yöndeki iddialar, iktidar mensuplarınca yalanlanmıştı. Fakat İzmir 9 Eylül Gazetesi, bazı belgelere ulaşmış ve bölgeye gelen sığınmacılara geçici T.C kimlik numarası verildiğini ortaya koymuştu. Haberde, geçici kimlik numarası verilen bu mültecilerin de muhtarlıklara kayıt yaptırdığı ve oy kullanmalarının önünün açıldığı ifade edilmişti. İsmini açıklamayan bir yetkili, Suriyeli mültecilere hiç bir zorluk çıkarmadan geçici kimlik numarası verdiklerini itiraf etmişti.