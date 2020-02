MHP'li Cemal Enginyurt'tan 'Melih Gökçek' açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in partisinin Ankara adayı olacağı iddiasıyla ilgili "Vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini seven her toplumun ferdine MHP'nin kapısı açıktır. Melih Gökçek de bu ülkeye ve özellikle Ankara'ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Melih Gökçek'e teklif götüreceğine iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"MHP olarak vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini seven her toplumun ferdine MHP'nin kapısının sonuna kadar açık olduğunu liderimiz Bahçeli açıkça ilan etmişti. Melih Gökçek de bu ülkeye ve özellikle Ankara'ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır. Sadece Gökçek değil Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkese açık MHP'nin kapısı. AK Parti bu ülkede bizim asla siyasi düşman olarak görmek istemediğimiz bir hareket. AK Parti'de siyaset yapan insanlar bu ülkeye hizmet etme aşkıyla dolu olduğuna inandığımız insanlar. Yanlış yaptıklarında yanlışlarını acımasızca eleştirdiğimiz insanlar. AK Parti veya CHP'li olması MHP'nin kapısının kapalı olduğu anlamına gelemez.”