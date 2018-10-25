MHP'li Büyükataman, EYT önergesine neden ret oyu verdiklerini açıkladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının tespitiyle ilgili İyi Parti'nin verdiği araştırma önergesine HDP ile yan yana durmamak adına ret oyu verdiklerini söyledi.

TIKLAYIN-MHP çekimser kaldı; emeklilikte yaşa takılanlar önergesi reddedildi

İyi Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP oylarıyla kabul edilmiş daha sonra MHP karar değiştirip önergenin reddedilmesini sağlamıştı.

MHP'nin HDP ile yan yana durmamak adına önergeyi ret oyu verdiklerini belirten Büyükataman, sosyal medya hesabı Twitter'da şu açıklamayı yaptı:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" şehit kanına, gazi hakkına takılmasın. Şer ittifakı ile ve özellikle PKK'nın siyasi uzantısıyla hiç bir yerde bir araya gelmemiz mümkün değildir. Yarın meseleniz hallolur. Mesele vatan haini ile el ele olmamaktır.

MHP'nin sözü sözdür. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu seçim beyannamemizde vardır. Aziz Türk milletine sözümüzdür.

Meclis açıldığı anda bu konuda partimizin TBMM’ye sunduğu bir kanun teklifi vardır.

Biz sözünüzün arkasındayız. Uygun zaman ve zeminde konunun halli hususunda mutlaka gereken yapılacaktır.''