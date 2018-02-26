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MHP'li belediyenin merkezi hoparlöründen Kürtçe müzik yayını

MHP'li Turgutlu Belediyesi'nin merkezi hoparlör sistemine girilip Kürtçe müzik yayını yapıldı

26 Şubat 2018 16:05

MHP'li Turgutlu Belediyesi'nin merkezi hoparlör sistemine girilip Kürtçe müzik yayını yapıldı. Belediyeden, 'başsavcılık soruşturma başlattı' açıklaması geldi.

Merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesi’nin hoparlöründen, dün saat 14.40’ta Kürtçe müzik çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi’nden duyuldu.

Turgutlu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise yayının ‘kontrol dışı’ yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada , şöyle denildi: “Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

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