MHP'li belediyenin '1923' projeleri: İftar sofrası, gıda kolisi, taziye çadırı

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından hazırlatılan afişlerde, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne selam olsun” ifadesiyle duyurulan projeler arasında iftar sofrası, gıda kolisi ve taziye çadırı da yer aldı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre Kocamaz, bugün (4 Şubat 2018) belediyenin tesis ve projelerinin toplu temel atma ve açılış törenini yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı tören için hazırlanan afişlerde “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne selam olsun. 1923 hizmet ve yatırım projemiz” ifadesi kullanıldı.

MHP’li Büyükşehir Belediyesi, proje ve hizmetlerle ilgili, 30 sayfalık bir broşür hazırlattı. Belediyenin broşüründeki liste ayrıntılı olarak incelendiğinde, belediyenin rutin hizmetleri arasında yer alan yol bakımı, asfalt dökümü gibi işlerin de sayıldığı görülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan aylarında dar gelirli vatandaşlara dağıttığı gıda kolisi, doğal afetlerde evi zarar gören vatandaşlara yapılan beyaz eşya yardımları, belediyenin ramazan aylarında verdiği toplu iftarlar, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere verilen burslar, öğrencilere yapılan kırtasiye yardımları, şehitler anısına verilen sene-i devriye yemekleri, cenazesi olan vatandaşlara taziye çadırı gönderilmesi ve cenaze evleri önünde Kuranı Kerim okunması, cenaze sahiplerine gıda kolisi yardımında bulunulması da broşürde yer alıyor. Üstelik bunlar 13 ilçe için ayrı ayrı hesaplanıyor.