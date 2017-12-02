MHP'li belediyeler karne alacak

MHP'li belediyelerin çalışamaları, parti yönetimi tarafından masaya yatıracak, belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiği incelenecek.

NTV'de yer alan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada, 8-10 Aralık tarihinde Antalya'da MHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geleceklerini belirtti.

Belediye başkanlarıyla geleneksel hale gelen istişare toplantısında, "stratejik bütçe yönetimi", "alternatif finansman kaynakları" başlıklarının konuşulacağını belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte bütçeyi nelere tahsis etmeliyiz, ne yapmalıyız? Belediyeler, sadece bütçeden aktarılan paylarla yetinmeyerek, alternatif olarak neleri yapabilirler, ne gibi projeler geliştirerek, daha farklı birtakım kaynak ve imkanlara kavuşabilirler? Geride kalan süreçte bütçeyi ne şekilde kullanmalılar ki bu maksimum faydayı temin etsin. Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetler neler olmalıdır? Belediye hizmetlerinin vatandaşa doğru tanıtımı konularında değerlendirmelerimiz olacak."

"Belediyelerin çalışmaları incelenecek"

Durmaz, toplantının en önemli tarafının belediye başkanları arasında bilgi, tecrübe ve proje paylaşımına imkan vermesi olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Yaklaşan seçimler, yerel yönetimler ne taahhüt etmişlerdi ne kadarını gerçekleştirdiler? Geriye ne kaldı? Belediyelerin çalışmaları incelenecek. Başkanlarımızın büyük çoğunluğu faaliyetleriyle ilgili birtakım dokümanlarla geliyorlar. Bilgilendiriliyoruz. Onları toparlıyoruz, burada arşivliyoruz. Geçmişte ne taahhüt etmişlerse onlara bakıyoruz. Oldukça iyi bir izleme ve süreç yönetimine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu toplantıda daha çok ikazlarımız olacak. Onlardan aldığımız bilgileri bizdeki verilerle karşılaştırıp, tekrardan onlara 'şunlar eksik, şunları yapacaksınız' diyebilecek durumda olacağız. Her bir belediye ile ilgili dosyamız var. Şikayetler dahil her şey dosyalanıyor. Bizde hepsinin şu anda vadettikleri kitapçık var, bunların gerçekleşmeleri de var. Gerçekleşmelerle taahhütleri karşılaştırıyoruz."

"Karne oluşturacağız"

Seçimlerden önce de seçimlere giderken de Türkiye'de hazırlığı en iyi parti olduklarını kaydeden Durmaz, şunları söyledi:

"Her bir ilçenin hatta bazı büyük beldeler dahil olmak üzere nabzını tutacağız. Oradaki eğilimleri tespit edeceğiz, araştırmalar yapacağız. Parti müfettişleri göndereceğiz. Bizim yönetimimizde olan belediyelerdeki çalışmaları değerlendireceğiz. Onlara bir nevi bir karne oluşturacağız. Bütün bunları en iyi şekilde yapıp seçimlere en hazır parti konumunda gireceğiz."