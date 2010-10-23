MHP'li Belediye Başkanı bıçakla öldürüldü

T24 - Denizli'nin Buldan İlçesi'ne bağlı Yenicekent Beldesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Nail Sancak bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 20.30 sıralarında, belde meydanındaki kahvehanenin önünde meydana geldi.



İddiaya göre; MHP'li Belediye Başkanı Nail Sancak, henüz kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Başkan Sancak'ı ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Başkan Sancak, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma ve polis, olay yerinden otomobil ile kaçan iki zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.





