MHP'li belediye başkanı anayasayı yok saydı: 'Hayır' çıkarsa Tayyip Bey ölene kadar cumhurbaşkanı

Karabük Belediye Başkanı MHP’li Rafet Vergili, bir kişinin en fazla iki defa ve 5 yıl süreyle Cumhurbaşkanı seçilebilmesini düzenleyen yasayı, 16 Nisan'da oylanacak anayasa teklifinin kabul edilmesi halinde getirilecek bir düzenleme olarak yansıtan bir açıklamada bulundu. Vergili, “‘Hayır çıktığı gün Türkiye’de Tayyip Bey ölene kadar cumhurbaşkanı ve başbakandır. Evet çıktığı zaman görev süresi en fazla 10 yıldır” dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda Anayasa referandumu konulu istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, pazar günü Türkiye’nin kaderiyle ilgili bir oylama yapılacağını belirterek şöyle dedi:

“Bu oylamada da Türkiye’nin ya önümüzdeki yüzyıla hazırlığıyla ilgili ‘evet’ oyu çıkacak veyahut da ben bunu tüm içtenlikle söylüyorum. Muhalefet partilerinin yapmış olduğu ‘tek adam’ iddialarının neticesinde ‘hayır’ çıkmasının sonucunda da Tayyip Beyi ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı veyahut başbakan yapacağız. Bakın ‘hayır’ çıktığı zaman Tayyip Bey ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakandır. 101’inci maddede net olarak söylemiş. ‘Bir kişi en fazla 2 kere başkan seçilir’ demiş. Kişi olarak söylemiş. Şimdi muhalefet ‘tek adam’ diye iddia ediyor. Bir kişi en fazla 2 kere seçilebildikten sonra eğer bu anayasa değişikliği çok daha önce yapılabilmiş olsaydı bugün Tayyip Bey ancak eski bir başkan olarak şu anda Türkiye’de yaşamına devam ediyordu. Tek adamlık iddiası olan bir kişi kendisinin görev süresini 10 yılla sınırlamaz. ‘Hayır’ çıktığı gün Türkiye’de Tayyip Bey ölene kadar cumhurbaşkanı ve başbakandır. ‘Evet’ çıktığı zaman görev süresi en fazla 10 yıldır. Ya Pazar sabahı ‘evet’ deyip bu Türkiye’yi önümüzdeki asıra hazırlayacağız veyahut ‘hayır’ deyip ölene kadar Tayyip Beyi bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakan yapacağız.”

Mevcut anayasa ne diyor?

MADDE 101 –(Değişik: 31.5.2007-5678/4md )

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.