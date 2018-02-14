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MHP'li belediye başkan yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf U. tutukluluğuna itiraz etti

14 Şubat 2018 21:44

Rüşvet aldığı iddiasıyla gözatına alınan Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf U., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçede ismi açıklanmayan bir esnaf, MHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf U.'nun Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü’ne adına bağışın makbuzunu kesmediğini ileri sürdü.

Yusuf U., şikayetin ardından gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen Yusuf U., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silifke Cezaevi’ne gönderildi. 

Yusuf U. tutukluluğuna itiraz etti.

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