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MHP’li başkanın mahkemeye verdiği akademisyene beraat

MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın açtığı hakaret davasında Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan beraat etti

16 Eylül 2014 16:47

Hikmet Durgun

Mersin’de seçim değerlendirmesi nedeniyle MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından mahkemeye verilen Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan ilk duruşmada beraat etti.

Mersin’de Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doç. Dr. Ali Ekber Doğan, günlük yayınlanan yerel İmece gazetesine 30 Mart Yerel seçimlerinin ardından verdiği röportajda MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Bir yıl hapis cezası ve devlet memuriyetinden men istemiyle hakkında dava açılan Ali Ekber Doğan’ın ilk duruşması bugün sabah saatlerinde Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava öncesi adliye önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ‘Özgür bilim, özerk demokratik üniversite için baskılara son’ yazılı bir pankart açarak Doğan’a destek verdi. Açıklama yapan Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Sinan Muşlu, “Hiç kimse kendisini şehrin tiranı, padişahı olarak görmesin. Öyle görenler varsa onlara soruyoruz. Siz kimsiniz? Belediye meclisindeki tavrınızla, Ali Ekber Doğan’a açtığınız dava ile tiranlık özlemi içinde olduğunuzu gösteriyorsunuz” sözleriyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı eleştirdi.

Açıklamanın ardından Yardımcı Doç. Dr. Ali Ekber Doğan, meslektaşları ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle adliye binasına girerek Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, gazete haberine konu olan seçim analizini, akademik çalışmalar sonucu elde ettiği bilgi birikimine, sahada yaptığı gözlemlere dayanarak yaptığını aktaran Doğan, davacı Burhanettin Kocamaz’a hakaret kastının olmadığını, ifadelerinin akademik özgürlük kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Dosyayı inceleyen mahkeme, Ali Ekber Doğan’ın hakaret suçunu işlediğine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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