T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li başkanın iş yerine silahlı saldırı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

07 Kasım 2017 16:43

Manisa'da, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten'in DVD film satışı yapılan iş yerinin camına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Özten'in iş yerinin camı kırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır yürüten Şener Özten'in Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı'ndaki DVD film satışı yapılan iş yerine, dün gece, kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Sabah camdaki deliği gören komşusundan saldırıyı öğrenen Özten, hemen iş yerine geldi. Özten'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

"Kimseyle husumetimiz yok"


Saldırıyı komşu dükkanın sahibinden telefonla öğrendiğini anlatan MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Özten, "Camda bir delik olduğunu söylediler. Ben de iş yerime geldikten sonra durumu polise bildirdim. Hemen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi gelerek, gerekli incelemeleri yaptı. Sanırım pompalı tüfekle iki el, cama ateş edilmiş. Gece saat 01.30'da bir ses duyulmuş. Görgü tanıklarına göre, bir kişi, iş yerinin önüne geliyor. İki el ateş ediyor ve ileride kendisini bekleyen bir araçla kaçıyor. Polis, gerekli incelemeye başlattı. İnşallah, en kısa sürede fail veya failleri yakalanır. Kimseyle bir husumetimiz yok. 25 senedir esnafım. Kimseyle bir sürtüşmem bile olmadı. Kimin yaptığı bulunduğunda sebebini biz de öğreneceğiz" diye konuştu.

Yaşanan saldırının ardından MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Özten'in iş yerine gelerek, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

ETİKETLER

mhpbaşkanhaberaçıklamaşener özten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24