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MHP'li başkan: Tüm kapılar kapanmaya başladı, ittifak yukarıda var da tabanda yok

"Nasıl ittifak bu?"

15 Mart 2018 16:18

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Cengiz Ergün, katıldığı bir canlı yayın programında partisinin AKP ile yaptığı ittifakı eleştirdi.  Ergün, " İttifak yukarıda var da tabanda yok" dedi.

Kamuoyunda 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, televizyon yayınının olmadığı pazartesi günü (12 Mart 2018) geceyarısı TBMM Genel Kurulu'na getirildi. 19 saat 42 dakika süren mesainin ardından 26 maddelik yasa teklifi Meclis'ten geçti. Böylece AKP ile MHP'nin tekliften önce vardığı mutabakat için yasal zemin hazırlanmış oldu. 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin ittifak yapması kesinleşti. 

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