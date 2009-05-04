MHP'li başkan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Alanya'da bir genç tarafından 11 yerinden bıçaklanan MHP'li belediye başkanı Fahri Baysal, ölü taklidi yaparak kurtuldu



Antalya'nın Alanya İlçesi İncekum Beldesi'nde 19 yaşındaki Fatih Karaduman, Belediye Başkanı MHP'li 46 yaşındaki Fahri Baysal'ı, 11 yerinden bıçakladı.



Yaralı halde 4 kilometre otomobil kullanıp cep telefonuyla özel doktoru Mustafa Çetiner'den yardım isteyen Başkan Baysal, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, saldırgan Karaduman olaydan 6 saat sonra hastaneye 50 metre uzaklıktaki evde suç aleti bıçakla yakalandı. MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız saldırının siyasi amaçla yapıldığını ileri sürerken, olay sırasında saldırganın yanında bulunan Servet Çetin ile Ahmet Öztürk de gözaltına alındı.



Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile yemek yedikten sonra restorandan çıkan İncekum Beldesi Belediye Başkanı Fahri Baysal, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Alara Han Kavşağı'nda Fatih Karaduman ile 2 arkadaşını görünce durdu. Arkadaşları ile birlikte otomobile binen Karaduman ile Başkan Baysal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Fatih Karaduman yanındaki bıçağı çekerek Başkan Baysal'ı peş peşe 11 kez sapladı.



Kanlar içinde kalan Başkan Fahri Baysal'ın öldüğünü sanan Fatih Karaduman ve yanındaki 2 kişi kaçtı. Saldırganların uzaklaşmasının ardından Başkan Baysal, yaralı halde otomobili kullanarak 4 kilometre uzaklıktaki İncekum Beach Otel'e geldi.



Oteldeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyip kendi cep telefonundan özel doktoru Mustafa Çetiner'i arattıran MHP'li Başkan, telefonda ``İyi değilim bıçaklandım. Kurtarın beni'' dedikten sonra bayıldı.



Dr. Mustafa Çetiner ve doktor olan eşiyle birlikte hemen otele gelerek, sürekli kan kaybeden Başkan Baysal'ı ambulansın gelmesini beklemeden özel otomobilleriyle Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Dr. Çetiner daha yoldayken hastaneyi arayıp, yaralı başkanın durumunu doktorlara bildirerek gerekli hazırlığın yapılmasını sağladı. Hemen hastanede ameliyata alınan Başkan Baysal, ardından yoğun bakım servisine alındı.

Başhekim Cevahir Haberal, kendisinin de girdiği ameliyatın yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü belirterek, ``Başkan Baysal'ın vücudunda 11 bıçak darbesi bulunuyor. Operasyonun ardından kendisini yoğun bakım servisine aldık. Hayati tehlikesi devam ediyor'' dedi.



Olayı duyarak hastaneye gelen MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız başta olmak üzere partililerin akın ettiği hastanede endişeli bekleyiş yaşandı.



Ortak operasyon



Alanya'da polis ve jandarma saldırganın beldede muz satan Fatih Karaduman olduğunu saptadı ve yakalanması için harekete geçti. Önce saldırı sırasında Karaduman'ın yanında olan Ahmet Öztürk gözaltına alındı. Öztürk ifadesinde Fatih Karaduman ile birlikte Servet Kılıç'ın da olduğunu söyledi.



Sabaha kadar operasyonları sürdüren polis hem saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Fatih Karaduman'ı, yanında bulunan diğer kişi Servet Kılıç'ı, saldırıda yaralanan Başkan Fahri Baysal'ın tedaviye alındığı hastanenin 50 metre yakınındaki bir evde ele geçirdi. Bu kişilerin yakalandığı evde olayda kullanılan suç aleti bıçak ile 10 gram esrar bulundu.

Karaduman ile birlikte yakalan Servet Çetin ile Ahmet Öztürk'ün jandarmada sorguları devam ediyor.



'Aile dostuyum'



Başkan Fahri Baysal'ın özel doktoru Mustafa Çetiner, kendisinin telefonla arandığını belirterek, ``Hemen eşim Ayşegül Çetiner ile birlikte yanına gidip ilk müdahaleye yaptık. 112 ambulansının gelişini beklemeden hastaneye götürdük. Başkan, her türlü sağlık probleminde beni arar'' dedi.

Dr. Çetiner, saldırının nedenini bilmediğini, Başkan Baysal'ın şuurunun açık olmasına rağmen konuşamadığını vurguladı.



Beldede 3 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Fahri Baysal'ı bıçaklayan Fatih Karaduman'ın, 29 Mart seçimlerinde DP adayı Bilal Korkmaz'ın destekçisi ve akrabası olduğu belirlendi.



Karaduman'ın Serik İlçesi'ndeki muz tezgahının Başkan Baysal'ın ricasıyla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldığı, Karaduman'ın ``Ekmeğimi kaptırmam'' diyerek Başkan Baysal'ı kin tuttuğu ileri sürüldü.



Başkan Baysal'ın saldırıda yaralandığını öğrenen yüzlerce kişi, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. `Geçmiş olsun' ziyaretine gelenler arasında partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda MHP'li yönetici ve partili yer aldı.

Ziyarete gelenlerden MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ``Hukuk ve güvenlik birimlerine güveniyoruz. Bundan sonra işin hukuksal boyutu kaldı. Siyaset böyle çirkin olmamalı, bu işin siyasi boyutu olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.



