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MHP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA KONYA (A.A)

25 Mart 2011 13:54

-MHP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA KONYA (A.A) - 25.03.2011 - Konya polisinin, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 ilde düzenlediği operasyonda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Konya merkez ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonlarda aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'nun da bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Belediyesinde, ihale ve satınalma ile ilgili birtakım iddialar üzerine çalışma başlatmış, 28 Eylül 2010 tarihinde belediyedeki ihale ve satınalma birimindeki belgelere incelenmek üzere el konulmuştu.  

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