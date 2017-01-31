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MHP’li başkan görevden alındı; yönetim feshedildi

Eski yöneticilerden Ramazan Ayva'nın kurucu başkan olarak atadığı belirtildi

31 Ocak 2017 21:57

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Çevik, parti genel merkezi tarafından görevden alınarak ilçe yönetimi feshedilirken, eski yöneticilerinden Ramazan Ayva'nın kurucu başkan olarak atadığı belirtildi. 

MHP Genel Merkezinin ayrıca Bilecik'te Yenipazar İlçe Başkanlığı'nı da kapatarak, kurucu başkanlığa İsmail Yağar'ı atadığı öğrenildi.

Yaşanan kapatma süreci ile ilgili olarak, daha önce Bozüyük'te kurucu başkanlık görevi verilen Yılmaz Çevik'in görevden alınmasına muhaliflerle hareket etmesi ve genel merkez politikalarına uymaması gerekçe olarak gösterildi.

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