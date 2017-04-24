T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP’li başkan, 23 Nisan’da çocuğa ayakkabı boyattı!

MHP'li Aydın Ünlü'nün davranışı tepki topladı...

24 Nisan 2017 20:41

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 23 Nisan’da çalışmak zorunda bırakılan ayakkabı boyacısı bir çocuğa ayakkabısını boyattı.

Kocaeli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için MHP teşkilatından tören düzenlendi. Çocukları MHP binasında ağırlayan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer, parti binası önünde çocuklara balon dağıttı.  

Kocaeli Barış Gazetesi’nin haberine göre, MHP’lilerin balon dağıttığı bölgede bir de ayakkabı boyacısı çocuk vardı. MHP İl Başkanı Ünlü çocuklara balon dağıtırken birden ayakkabı boyacısı çocuğun yanına gitti ve ayakkabılarını boyattı. 

Çevresindekiler Ünlü’yü uyarsa da MHP’li başkan objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Ünlü'nün bu davranışı tepki topladı.

 

 

ETİKETLER

mhpaydın ünlüayakkabı boyacısıçocukişçi23 nisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24