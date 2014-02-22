Eski MHP'li Barutçu röportaj verdiği Star'ı yalanladı: Ne cemaat, ne paralel dedim

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesi, seks kasetinin internete sızdırılmasının ardından MHP’den ihraç edilen İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu’yla ilgili olarak hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinde yer alan “MHP’ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten” başlıklı haberin asılsız olduğunu yazdı.

Zaman’ın, “Star’ı bu kez Barutçu yalanladı: Ne paralel dedim, ne de cemaat” başlıklı haberinde, İstanbul Bağımsız Milletvekili’nin “Ben ne paralel ne de cemaat ifadesini kullandım. MHP’yi tezgâha düşüren alçaklara karşı kimin ne kadar alkış tuttuğu bilinmektedir” ifadesine yer verildi.

Gülen cemaatinin yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesinin bugünkü (22 Şubat 2014) nüshasında, Star gazetesinde yer alan “MHP’ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten” başlıklı haberin asılsız olduğu yönünde bir haber yer aldı.

Zaman’da yayımlanan, “Star’ı bu kez Barutçu yalanladı: Ne paralel dedim, ne de cemaat” başlıklı haber şöyle:

‘Ne paralel dedim, ne de cemaat’

Başbakan’ın, siyasîleri hedef alan kaset şantajlarını cemaate yıkma girişimi boşa çıktı. Star’ın “MHP’ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten” manşeti, röportajı veren Milletvekili İhsan Barutçu tarafından yalanlandı: “Ben ne paralel ne de cemaat ifadesini kullandım. MHP’yi tezgâha düşüren alçaklara karşı kimin ne kadar alkış tuttuğu bilinmektedir.”

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 2011 genel seçimlerinde ortaya çıkan siyasilere yönelik kaset iddialarını “Bunları biz engelledik.” diyerek cemaatin üzerine yıkma çabasından vazife çıkartan hükümet medyası, yalan ve iftira haberlerine bir yenisini daha ekledi. Star Gazetesi, Başbakan’ın miting meydanlarında “Bu özel değil, genel, genel! Bu genel bir ahlaksızlıktır.” sözleriyle kullandığı kasetleri manşete çekti ve eski MHP’li İhsan Barutçu’nun ağzından “MHP’ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten” başlıklı habere imza attı. Haberi kesin bir dille yalanlayan İstanbul Bağımsız Milletvekili Barutçu, “Ben ne paralel ne de cemaat ifadesini kullandım.” dedi. Başbakan’ın “MHP ve CHP’li yöneticilere yönelik görüntüleri ben engelledim.” sözlerine de şu karşılığı verdi: “O günlere herkes tanık. MHP’yi o tezgâha düşüren alçaklara karşı kim ne kadar alkış tutmuştur, kim ne kadar yuhalatmıştır bilinmektedir.”

Star gazetesi dünkü manşetinde, eski MHP’li İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu’nun ağzından “MHP’ye yönelik şantaj operasyonu paralel örgütten” şeklindeki habere imza attı. Barutçu, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Star gazetesinin manşetinde yer alan Hizmet hareketini hedef alan ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi. Barutçu, “Kaset olayını yapanların paralel olduğunu bilsem çıkar açık yüreklilikle de söylerim. Kolaycılık yaparak bir kesimi suçlayabiliriz. Ama bu doğru değil.” dedi.

Güç iktidarın elinde, failleri bulsunlar

İhsan Barutçu, kaset olayının ortaya çıkartılması için MİT’e de gittiğini söyledi. Ancak MİT’in kendilerine yardımcı olmadığını belirtti. Şöyle konuştu: “Orada da söyledim, tabir yerindeyse bu işin üstünü örtüp 3 maymunu oynadılar. Böcek komisyonunda bu konu görüşüldü. Fakat nedense komisyonda bulunan iktidar partisi üyeleri bugünkü duyarlılıklarını o gün göstermediler. Oradaki rahatsızlığımızın temeli de bu olmuştur. Bu kirli oyunun failleri kimdir bilmiyoruz. Afaki bir şekilde yel değirmenlerine saldırmanın da bir mantığı yok. Bugün tüm güç, iktidarın elindedir. İstediği yasaları çıkarma gücü var. Buna muktedirler. Kendileri de bu süreçte, Cemaat’i hedefleyerek, Cemaat’i fail olarak gösterirken biz de failin kim olduğunu merakla bekliyoruz.”

Komplonun arkasında AKP’li iddiası

2011 genel seçimleri öncesinde MHP’li üst yöneticilere ait olduğu iddia edilen ahlaksız gizli kamera çekimleri, 26 Nisan 2011 tarihinde farkliulkuculuk isimli internet sitesinde yayınlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mayıs 2011 tarihine kadar yayın yapan sitenin eski AK Parti Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi İbrahim Faruk Bayındır’a ait kredi kartı ile satın alındığını açıkladı. Bu iddia üzerine AK Parti İl Başkanlığı, Bayındır hakkında ihraç işlemi başlattı. Bayındır ise Airporthaber isimli internet sitesine yaptığı açıklamada “Cep telefonu kayıtlarımı, kredi kartı hesaplarımı incelesinler. Benim bu konuyla ilgim yok. Benim adıma internet domaini alınmış. Ben böyle bir domain almadım. Benim adımı kim bu işe karıştırdıysa ortaya çıkmasını istiyorum.” dedi. Bayındır, aynı zamanda 2011 genel seçimlerinde İstanbul’dan AK Parti Milletvekili Aday Adayı olmuştu. AK Parti’nin temayül yoklamalarında ismi gerilerde kaldığı için milletvekili aday listesinde yer alamadı. Beejet Havacılık Limited şirketinin sahibi olan Bayındır, Atatürk Havalimanı’nda havacılık hizmetleri veriyor.

İktidar üstünü örtüp üç maymunu oynadı

İhsan Barutçu, olayın ortaya çıkarılması için MİT’e de gittiğini ancak yardımcı olmadıklarını ifade etti. “Böcek komisyonundaki iktidar partisi üyeleri duyarlılık göstermediler.” dedi. İktidarın, faillerin bulunması için samimi adımlar atması gerektiğini söyledi.